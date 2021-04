Hokejová osmnáctka se v zámoří zabydlela bez problémů a vyhlíží start MS

Zatím bez větších problémů a překážek pokračuje aklimatizace hokejové reprezentace hráčů do 18 let v USA před startem mistrovství světa. Tým vedený koučem Jakubem Petrem čeká již v sobotu po absolvování nutné karantény jediný přípravný zápas v dějišti turnaje proti Švýcarsku. Generálka také pomůže Petrovi vyřešit zbývající otazníky ohledně sestavy pro pondělní úvodní zápas šampionátu s Německem.

Kouč hokejové reprezentace do osmnácti let Jakub Petr během tréninku.

"Už jsme venku z té hlavní individuální karantény. Při přeletu proběhlo všechno podle plánu, lehká komplikace byla jen v Amsterodamu, kde jsme stáli před tím startem déle, než se čekalo. Vše bylo ale jinak perfektně zorganizované," ocenil Petr v dnešním on-line rozhovoru s novináři.

"Karanténa proběhla podle plánu, všechny testy byly v pohodě, takže se mohlo přejít do té týmové karantény. Dostali jsme se pak i na led, bylo důležité, že kluci si to mohli osahat a vyjezdit trochu tu cestu. Dnešní trénink i vše ostatní už směřujeme k té zítřejší generálce se Švýcary," nastínil Petr.

V ní bude klást důraz především na to, jak bude vypadat hra českých mladíků. "Vše bude čistě o naší hře, nebude tam nijak detailní příprava na soupeře, což pak bude se začátkem turnaje hodně odlišné," uvedl sedmačtyřicetiletý kouč, jenž má za sebou už i pohovory s hráči. "Bylo to spíše takové chlapské popovídání mezi čtyřma očima. O hokeji to ani moc nebylo. Každopádně věřím, že jsme vytipovali ty správné kluky," ujistil Petr.

Trenér hokejové reprezentace do osmnácti let Jakub Petr.

Český hokej, Karel Švec

A jak bude vypadat sestava pro duel s mladými zástupci země helvétského kříže? "Měli jsme dlouhý trenérský mítink před mistrovstvím světa a jedním z bodů bylo, jak s tím zápasem naložit. Bylo nám řečeno, že se prostřídají rozhodčí, jak hlavní, tak i čároví, nás zase zajímalo, s jak širokou soupiskou do toho zápasu můžeme jít," připomněl Petr.

"Z jedné strany to vnímám tak, že je to generálka, z druhé strany máme nevyřešené ještě nějaké nominační oříšky. Klukům tu sestavu oznámíme dneska večer po tréninku, ale myslím, že do hry půjde osm obránců a třináct čtrnáct útočníků," doplnil Petr.

Rýsuje se mu i sestava, s níž by chtěl vyrukovat v pondělí na Německo. "Představu nějakou máme, ale nechci být zcela konkrétní i kvůli dnešním testům, které byly nejdůležitější. Na základě toho sobotního zápasu pak určíme i sestavu pro úvodní zápas šampionátu s Německem. Zápas se Švýcarskem je celkově vzato důležitou součástí toho nastavení na Německo," dodal trenér české osmnáctky.