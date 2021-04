Tragédie! Totálně jsme to pos*ali, štve české hokejové mladíky výbuch v závěru s Finy

Měli skvěle rozehraný zápas proti silným Finům, útočili na první příčku skupiny B, jenže nakonec čeští hokejisté ve svém druhém vystoupení na MS do 18 let po zpackaném závěru prohráli 5:6. Není divu, že sami hráči byli na sebe pořádně naštvaní.

Češi inkasují na MS do 18 let v duelu s Finskem. Dobře rozehraný zápas je ztracen.

Čeští hokejisté na MS hráčů do 18 let podlehli silnému Finsku. Seveřané zápas otáčeli až v úplném závěru a z výhry měli obrovskou radost.

Čeští hokejisté na MS hráčů do 18 let podlehli silnému Finsku. Český tým však měl k výhře dlouho blíž, dvakrát vedl o dvě branky.

Čeští hokejisté na MS hráčů do 18 let srdnatě bojovali se silným Finskem, nakonec však těsně prohráli

Radost v podání hokejistů Finska po výhře na MS hráčů do 18 let nad Českem.

Promarnili vedení 2:0 a 5:3, v posledních osmi minutách hned třikrát inkasovali v oslabení. Seveřané zápas otočili a Češi skončili bez bodu.

„Já si myslím, že to byl dobrý zápas, až na ten konec. Ten jsme si totálně pos*ali. To je naše chyba," cituje naštvaného reprezentačního útočníka Jakuba Brabence server hokej.cz.

Češi za své fauly tvrdě pykali. Altrichter, Marha (na trestné lavici byl za střídačku) i Pajer se vrátili na led předčasně. Dobrý dojem ze zápasu rázem přišel vniveč.

„Hráli jsme s Finy hodně bruslivý hokej, hodně jsme napadali, ale trošku nás trápila koncovka. Přece jenom jsme mohli dát víc gólů. Ale ten konec, to byla tragédie," pokračoval Brabenec.

Některé verdikty sudích byly sice trochu zvláštní, ale každopádně svěřencům trenéra Jakuba Petra se nepodařilo vyhnout tradiční bolesti českého mládežnického hokeje v podobě častého vylučování.

🚨 Samu Tuomaala comes back for @leijonat as Finland inches closes to that equalizer.



Hmmm... this sounds familiar... #U18Worlds pic.twitter.com/0sxt09LDsV — IIHF (@IIHFHockey) April 29, 2021

„Byla to naše nezodpovědnost. Do každého zápasu chodíme s tím, abychom měli maximálně tři vyloučení. A zase jich máme pomalu deset, což je vážně šílený. Říkáme si to pořád a pořád se to opakuje," mrzí Brabence hlavou.

„Musíme se konečně ponaučit a nesbírat tolik vyloučení," uznává jeho spoluhráč Jaroslav Chmelař.

Rozpačité dojmy měl ze zápasu i kouč Petr. Ten bude muset navíc svůj tým po kruté porážce rychle znovu nabudit, protože v noci z čtvrtka na pátek na něj čeká další favorit USA, který má navíc den odpočinku k dobru.

„Pro tohle miluji hokej osmnáctiletých. Měli jsme skvělý start, hráli jsme podle plánů a s první třetinou jsem maximálně spokojený. Jen jsme možná mohli dát více gólů. Ve druhé třetině Finové udělali nějaké změny a ve třetí? To je to, co tady vidíme každý den. Včera taky Rusko vedlo nad Finskem 3:1 a prohrálo. Prohra je pro nás těžká, ale musíme se koukat na další zápas. Platí, co jsem řekl před turnajem. Každý tady může porazit každého," hodnotil kouč.