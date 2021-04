V upatlaném utkání jsme našli cestu k výhře, ulevilo se Pešánovi

„Hráči, kteří dostali v závěru šanci dohrát zápas, rozhodli o výsledku, ale jinak to z naší strany nebylo moc povedené vystoupení. Měli jsme potíže s dodržováním systému hru i co se týče osobních soubojů. Musím ale ocenit, že i v takto upatlaném utkání jsme našli cestu, jak vyhrát," tvrdil trenér Filip Pešán.

Za stín zápasu označil zranění jubilanta Tomáše Zohorny, který svůj 100. mezistátní zápas nedohrál. „Natlučený bok po dost nepříjemném nárazu na mantinel kapitánovi nedovolil pokračovat, ale snad nepůjde o nic vážného a pár dní klidu Tomášovi pomůže," vysvětloval Pešán. Starší z bratří Zohornových ale ještě před svým odstoupením stihl asistovat u vedoucí branky.

Hned dvakrát se trefil Lukáš Radil, elitní kanonýr Spartaku Moskva. „Měl jsem jen dvě střely na zápas, takže slušná bilance. Nebylo to ale úplně ono, dost jsme po sobě puky házeli. Naopak Němci výborně bruslili, byli houževnatí a hodně silní na puku a přetlačili jsme je asi jen v brankářích," uvažoval.

Měli jsme lepšího brankáře, říká Radil

„My měli lepšího brankáře, který nás hodně podržel, díky čemuž jsme utrpěli vítězství, jak se říká. Bylo to dost urputný boj a domácí tým si vytvořil hodně šancí, kterými mohli zápas překlopit na svou stranu," dodal Radil.

Zleva Němec Felix Schutz a Rudolf Červený.

Český hokej/Jan Beneš, ČTK

Skutečně podařenou premiéru v reprezentační brance prožil Jan Růžička. „Nebudu zastírat, určitá nervozita před zápasem byla, ale možná vyplynula i z toho, že jsem přece jen nevěděl, co čekat od mezistátního levelu," připustil.

„Chvilku jsem se sžíval s tím tempem a rychlostí, ale postupem času jsem se do toho dostal. Každým zákrokem jsem se cítil líp a líp a rostlo mi sebevědomí. Jsem ale i vděčný klukům přede mnou, kteří spoustu střel blokovali," tvrdil boleslavský brankář, jenž propustil jedinou z šestnácti německých střel. „Když to bylo potřeba, debutující gólman udržel tým nad vodou. Hlavně při závarech soupeře," přiznal Pešán.

David Němeček mezi Němci Colinem Ugbekilem (vlevo) a Tobiasem Ederem.

Český hokej/Jan Beneš, ČTK

„Růža to v bráně opravdu dobře zavřel. Němci na nás několikrát dost vlítli, hráli skvěle, naopak my se nemohli dostat do správného pohybu. Naštěstí jsme to týmově ukopali, to je hlavní," líčil Ondřej Beránek, jenž uzavřel gólový účet utkání.

„Domácí neměli co ztratit, tak pokračovali v power play, ale i trefa do prázdné branky se počítá," usmál se karlovarský útočník.