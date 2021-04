Velké uznání Čechům, smekl kouč Američanů. Hokejoví mladíci sklízejí na MS uznání

Zisk čtyř bodů ze tří dosavadních zápasů na MS není nikterak ohromující, nicméně čeští hokejisté na šampionátu do 18 let sklízejí uznalý potlesk za svůj herní projev a způsob, jakým se dokážou vyrovnat největším favoritům. Po Finech (5:6) se vytáhli i proti domácímu týmu USA, který obrali o bod (1:2sn).

Český reprezentant Matěj Pinkas (vlevo) a Logan Cooley z USA během utkání MS do 18 let.

Zejména v první polovině zápasu dostali domácí tým pod značný tlak. „Velké uznání pro Čechy a styl, jakým hráli. V jejich způsobu hry je jasná identita," uznale smekl po zápase i kouč Američanů Dan Muse v rozhovoru pro IIHF.

„Jsem na tým hrdý. Podle mě jsme si zasloužili vyhrát," mrzela konečná porážka českého útočníka Jakuba Kose.

V první třetině přestříleli Češi silné Američany 18:8 a z tlaku vytěžili jednogólový náskok.

„Měli jsme tam dát víc gólů. Ale v konečném součtu to byl vyrovnaný zápas, kterému remíza slušela, protože Američani pak přidali. Mají obrovské dovednosti. Co třeba předvádí obránce dvacítka, na to je radost se dívat," cituje server hokej.cz českého kouče Jakuba Petra a jeho pochvalu na um Lanea Hutsona, jenž připravil první gól USA a v nájezdech pak zápas rozhodl.

Na kouče národního týmu nečekala po čtvrtečním zpackaném závěru skvěle rozehraného duelu s Finy snadná práce, ale tým se mu podařilo perfektně nabudit a připravit.

„Že jsme to ve dvou dnech byli schopni fyzicky zvládnout, to je asi odměna za ty dva měsíce v našem programu. Není to odměna taková, jakou bych si představoval. Ideální scénář by byl devět bodů a vést skupinu, čemuž by se podle mě nikdo nemohl divit. Ale pojďme po postupných krůčcích a buďme skromní," nabádal.

Po utkání si také neodpustil trochu osobní vzkaz, ze kterého bylo patrné, jak je s aktuálním zapojením do mládežnické reprezentace spokojený.

„Jsem na kluky fakt pyšný. Jsem opravdu hrdý, že můžu trénovat tenhle tým. Od chvíle, co jsem skončil ve Vítkovicích, mě hokej začal na tomhle turnaji strašně bavit. Nebo už během sezony. Dělat s těmito kluky je fakt zážitek," pochvaloval si.

Národní tým je momentálně v tabulce čtvrtý a už má jistý postup do čtvrtfinále. Pokud se v něm bude chtít vyhnout silné Kanadě, bude muset nejspíš v sobotu porazit v základní hrací době Rusy.