Kanadský uragán smetl Čechy! Kapitán v klíčovém boji litoval začátku

Věřili, že horkého adepta na zlato zaskočí a skolí. Jenže start do pondělního čtvrtfinále mistrovství světa byl pro české hokejisty do 18 let jako ze zlého snu. Od svých vrstevníků z Kanady inkasovali čtyři góly z prvních šesti střel na branku a výsledkem pak byl konečný debakl 3:10.

Do branky se během čtvrtfinále MS hráčů do 18 let dostali oba čeští brankáři - Suchánek i Šatný. Kanada jim dohromady nasázela deset gólů. iihf.com

Fotogalerie 5 fotografií Český obránce Matěj Pinkas pálí na branku Kanady během čtvrtfinále MS hráčů do 18 let. iihf.com Hokejisté Kanady slaví gól v české síti ve čtvrtfinále MS hráčů do 18 let. iihf.com Mladí hokejisté Kanady slaví, ve čtvrtfinále MS hráčů do 18 let dali Česku deset gólů. iihf.com Český hokejista Jakub Brabenec během čtvrtfinálového souboje na MS hráčů do 18 let stíhá kanadského soupeře. iihf.com Čtvrtfinále hokejového MS hráčů do 18 let přineslo kanadským mladíkům hodně radosti, Čechům nasázeli deset branek. iihf.com