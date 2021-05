Kouč osmnáctky: Maximum, čeho jsme mohli dosáhnout. Kluci od října hokejově spali

Trenér hokejové reprezentace do osmnácti let Jakub Petr.

Chystáte se na zpáteční let domů. Jak s odstupem dvou dnů působení českého týmu na šampionát hodnotíte?

Stojím si zatím, co jsem říkal v průběhu turnaje. Jsem hrdý na tohle mužstvo i realizační tým. Šte mě, že nikde nepadlo, co tomu všichni obětovali. Kluci bohužel neodehráli kvantum zápasů, které se předpokládalo. Od konce října hokejově spali. Dělali kliky, dřepy v obýváku, zatímco jejich konkurenti, s nimiž tady sehráli dobré partie, normálně hráli a dvoufázově trénovali. Vzhledem k tomu, co jsme měli během roku za možnosti, bylo tohle asi maximum, čeho jsme mohli dosáhnout. Dva a půl měsíce, které jsme byli spolu, se nám zřejmě vrátilo v úvodu turnaje, který jsme zvládli. Klíč, proč teď ještě nehrajeme v turnaji, vidím v tom, že jsme měli do vítězného konce dovést zápas s Finskem.

Během sezony jste nemohli na rozdíl od jiných mužstev hrát zápasy, soutěže byly v Česku zastavené. Hodně těžká situace...

Přesto kluci udělali progres. Třeba Matěj Pinkas skončil v říjnu, ale protože nám svaz umožnil kempy, pracoval dennodenně a teď patřil mezi stěžejní obránce. Zvládal situace proti budoucím hvězdám NHL. A takových příkladů v týmu je spoustu. Kdybychom kempy neměli, tak vůbec nechci přemýšlet, jak bychom vypadali v úvodních zápasech.

Po sympatickém startu do turnaje utrpěl tým dva debakly, s Ruskem obdržel jedenáct gólů, s Kanadou deset. Proč došlo k takovému výbuchu?

Pořád věřím, že systém byl napasovaný dobře. Jedno z našich hesel bylo 'dostat se soupeřům pod kůži'. A protivníkům to bylo nepříjemné. Zámořští novináři chválili náš styl hokeje, že po dlouhé době Češi něčím konkurovali světu. Mám spoustu ohlasů od kolegů z Kanady a Ameriky, kteří třeba trénují na nižší úrovni, než je mistrovství světa. Náš styl hokeje se jim líbil, ale chyběla třešnička. Přišli chvíle, kdy dostanete situaci na slot a musíte dát gól. V tom nám Kanaďani i Rusové udělili lekci. Když se podíváte na prvních deset minut druhé třetiny s Kanadou, uvidíte u nás situace jako rotaci v útočném pásmu, zatažený obranný tvar, třetí hráč nahoře. Ale exekuci nezvládáme.

Český obránce Matěj Pinkas pálí na branku Kanady během čtvrtfinále MS hráčů do 18 let.

iihf.com

Co jste říkal hráčům po skončení turnaje?

Ať stylu hokeje, který jsme se jim snažili s ostatními trenéry vnutit, věří. Myslím, že tohle je trend, kterým se ubírá mládežnický hokej v celém světě. Mrzí mě, že klukům nikdo nedal kredit. Byly skoro tři měsíce se mnou někde zavření bez rodin a poslouchali moje kecy. Zaslouží si uznání. Měli to v této sezoně opravdu těžké a bojovali za Českou republiku.

Přibližujeme se podle vás top mužstvům?

Ano, stojím si za tím, že se zlepšujeme. Vidím to na trénincích a na dovednostech hráčů. Programu svazu věřím. Vidím konkurenci, jakým směrem se ubírají trendy, co se týče rozvoje dovednosti, stylu hry a progres tady začíná být. Je pak na nás trenérech, jestli zvolíme správnou taktiku a budeme konkurovat top týmům. Ve mně je lehká nespokojenost, protože jsem myslel, že to dokážeme už letos a dáme to světu najevo. Trend nastolený je správný a je na nás trenérech, abychom to probudili v klukách ještě víc.