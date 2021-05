HOKEJ ONLINE: Paráda! Češi v bitvě se Slovenskem znovu vedou

Šest nových hráčů se rozhodli zařadit trenéři české reprezentace do sestavy pro dnešní odvetné exfederální derby. V tom prvním ve čtvrtek vyhráli svěřenci Filipa Pešána 2:0 díky gólům z konce třetí třetiny. K vítězství výrazně pomohl brankář Roman Will.

V brance se ovšem tentokrát představil Petr Kváča. Bude to jeho premiéra v národním týmu. Do obrany se nově zařadí Libor Šulák, Jakub Galvas a David Sklenička, v útoku dostanou šanci Šimon Stránský a Jiří Sekáč. Vedle trojice Vojtěch Mozík, Pavel Kousal a Ondřej Najman, která byla již z kádru vyřazena, budou odpočívat i Ondřej Vitásek, David Musil a brankář Roman Will. Již dopředu bylo jasné, že nenastoupí ani Tomáš Zohorna, který doléčuje menší zdravotní problémy.

Realizační tým se rozhodl pozměnit až na jeden útok všechny formace. "Včera nám v některých lajnách chyběla rychlost a trochu pohybu, proto jsme to přeházeli a budeme hrát v systému, který jsme včera měli od půlky třetí třetiny," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček. "To, že jsme to dovedli do vítězného konce, je plus. Slováci ale byli určitě padesát minut lepší než my."