Česko - Slovensko 2:1 Pumelice rozsekla derby! Kváča při debutu čaroval a Češi slavili i v odvetě

Čeští hokejisté nepoznali v přípravě na MS hořkost porážky ani v šestém utkání. Páteční odvetu v pražské O2 areně se Slovenskem rozštípla dělovka obránce Andreje Šustra, který ve 46. minutě změnil do té doby nerozhodný stav 1:1. Po triumfu 2:1 čekají svěřence trenéra Filipa Pešána příští týden ještě poslední tři vystoupení před bitvami v Rize. V rámci Českých hokejových her se od středy do soboty postupně utkají s Finskem, Švédskem a Ruskem.