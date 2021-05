Nedvěd o příjezdech posil z NHL: Vrána se zdrží za oceánem, o Šimkovi rozhodnou lékaři

O příjezdu hokejistů z NHL, kteří doplní národní tým na mistrovství světa, začíná být jasno. Podle generálního manažera Petra Nedvěda by se měla většina hráčů hlásit 13. nebo 14. května v Praze během závěrečného turnaje evropský tour.

Potvrzený už je přílet domů u Filipa Chytila i Libora Hájka z New Yorku, stejně jako útočníků Dominika Kubalíka a Davida Kämpfa. Pro Detroit končí základní část už v neděli ráno našeho času, a tak se Filipové Hronek a Zadina mají objevit v Praze jako první a jít už ve čtvrtek 13. května v O2 areně na led s mužstvem. „Musíme jen doufat, že nám všichni kluci vydrží zdraví, přece jen mají za oceánem před sebou ještě dva zápasy," naznačil Nedvěd.

Naopak Jakub Vrána, třetí z party Red Wings, se v zámoří chvíli zdrží. „Po konci sezony se Kuba nejdřív musí vrátit do Washingtonu. Má tam byt a musí vyřešit jisté záležitosti spojené se stěhováním. Měl by se k nám snad připojit 15. května odpoledne, těsně před odletem do Rigy," řekl generální manažer hokejové reprezentace.

Český útočník Filip Chytil (vpravo) při velké šanci v zápase s Philadelphií.

Bruce Bennett, ČTK/AP

Hodně nejistá situace je momentálně u obránce Radima Šimka ze San Jose, které navíc hraje poslední utkání základní části až 13. května. „Radim nehrál posledních sedm zápasů Sharks, bohužel kvůli zranění v horní části těla. Pro nás tohle není moc dobrá zpráva. Měl by sice o víkendu už snad nastoupit, ale v Šimkově případě bude záležet, jak dopadne výstupní zdravotní prohlídka klubu," naznačil Nedvěd.

Český obránce Radim Šimek v dresu národního týmu.

Vlastimil Vacek, Právo

Až příští týden se u reprezentace objeví také poslední dva hráči z evropských ligových soutěží. Jde o útočníka Jana Kováře, který je s Zugem blízko triumfu v ve Švýcarsku, a také o obránce Lukáše Kloka, jenž s klubem Lukko Rauma bojuje o finský titul. „Dorazit by měli ihned po dohrání finálových sérií play off ve svých zemích," prozrazuje trenér Filip Pešán.

Už tento víkend by měla být známá trojka brankářů pro Rigu. Pokud bude k dispozici všech deset zmíněných posil z NHL i Evropy, mělo by se závěrečné zúžení reprezentačního kádru, příští sobotu po Českých hokejových hrách, týkat čtyř obránců a šesti útočníků.