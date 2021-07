Přemlouvání nepomohlo! Český mistr světa a majitel tří medailí ze šampionátů končí s hokejem

Moc o něj stály České Budějovice, ve kterých před dlouhými jednadvaceti lety debutoval v české extralize. Celkem symbolicky by se tak jeho profesionální kariéra uzavřela, jenže hokejový útočník Jiří Novotný zvolil jiné řešení. Mistr světa z roku 2010 se rozhodl v sedmatřiceti letech svou kariéru ukončit, hokej už si zahraje leda s kamarády na amatérské úrovni.

„Hodně lidí z hokeje mě nabádalo i přemlouvalo, ať nekončím. Řada lidí, kteří v hokeji fakt něco dokázali. Říkali mi, ať to hlavně neuspěchám a důkladně si to promyslím. Ale já si nechal tři, čtyři měsíce na rozmyšlenou a to rozhodnutí ve mně uzrávalo víc a víc," řekl Novotný pro deník Sport, jemuž svůj konec oznámil.

Málokdo se může pochlubit tak bohatými reprezentačními zkušenostmi jako on. Vyhlášený srdcař a poctivec Novotný startoval na ZOH 2014 v Soči, zahrál si i na osmi světových šampionátech, z nichž má kromě zlata z Německa i dva bronzy (2011 a 2012). Celkem za národní tým odkroutil 151 zápasů a vstřelil 24 gólů.

Pelhřimovského rodáka draftovalo pro NHL v roce 2001 Buffalo, celkem v nejslavnější hokejové soutěži světa odehrál 189 duelů, kromě Sabres oblékal i dres Washingtonu a Columbusu.

Po konci v NHL zamířil do KHL, kde postupně nastupoval za Atlant Mytišči, Barys Astana, pražského Lva, Jaroslavl, Čeljabinsk a Ladu Togliatti. Sezonu 2018/19 sice odstartoval v Plzni, za tu ale odehrál jen dva zápasy, aby se přestěhoval do Švýcarska. Po třech letech v Ambri-Piotta jej mocně lákaly k návratu České Budějovice, Novotný ale po dlouhém přemýšlení Motor odmítl a s hokejem končí.

„V hlavě mi to zrálo dlouho. Nechtěl jsem napodobit pár sportovců, kteří oznámili odchod ze scény a pak se vraceli. To není můj styl. Chtěl jsem si být definitivně jistý. Slíbil jsem klukům z vedení Motoru, že jim to oznámím jako prvním," dodal Novotný s tím, že nyní bude pracovat jako hráčský agent.