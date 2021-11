Prvním soupeřem hokejové dvacítky na MS bude domácí Kanada

Včera

Mladíci prohráli s Rusy

Přípravný zápas hokejistů do 17 let ve Vrchlabí: ČR - Rusko 3:9 (2:4, 1:3, 0:2) Branky: 3. Šimek, 10. Dominik Badinka, 22. Peréz - 9. a 26. But, 45. a 48. Černyšov, 2. Muchanov, 8. Žulin, 11. Děmidov, 27. Nedopekin, 32. Išimnikov.