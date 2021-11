Měl zabojovat o olympiádu, Gulaš ale nakonec na Karjale hrát nebude! Vrací se Hnilička

Nejproduktivnější hráč posledních tří extraligových ročníků kvůli ní vynechal už nedělní zápas Motoru v Českých Budějovicích.

„Milan je nemocný, necítí se dobře a vypadá to, že o reprezentaci přijde. Detaily nevím, ale myslím si, že když se nebude cítit, tak není fér vůči dalším spoluhráčům, aby tam jezdil v ne ideálním rozpoložení," prohlásil trenér Jihočechů Jaroslav Modrý.

Milan Gulaš ani Lukáš Klok na Karjalu nepoletí, #narodnitym doplní obránce BK Mladá Boleslav Pavel Pýcha.



Aktuální nominace: https://t.co/lZUdAhvbVY#jakolev pic.twitter.com/12Kjl1x7Un — Hokejový nároďák (@narodnitym) November 8, 2021

V pondělí před odpoledním srazem nároďáku v Holešovicích pak Gulašovo vyřazení z nominace potvrdila i hokejové reprezentace.

Není to jediná změna, kterou museli hlavní trenér Filip Pešán a generální manažer Petr Nedvěd učinit. Kvůli zranění se premiérového turnaje sezony nezúčastní obránce Nižněkamsku Lukáš Klok. V nominaci ho nahradil zadák Mladé Boleslavi Pavel Pýcha. Osmadvacetiletý odchovanec Motoru v národním týmu debutoval loni v prosinci na moskevském Channel One Cupu. Za reprezentaci má na kontě dva zápasy, v tom druhém proti Švédsku se dočkal i premiérové branky.

Na srazu dočasně chyběl obránce Jakub Jeřábek, jenž má ještě dnes klubové povinnosti v Kontinentální lize, neboť Spartak Moskva čeká zápas proti Novosibirsku. Následně se třicetiletý bek se zkušenostmi z NHL přesune do Čech. "Kuba Jeřábek by se k nám měl připojit během zítřka, ale určitě se nezúčastní dopoledního tréninku. Podle toho, jak bude vše probíhat při odbavení a se vším okolo, za námi buď ještě dorazí, nebo se potkáme až na letišti před naším odletem do Švédska," uvedl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Národní tým na Karjalu pojede se třemi brankáři, osmi obránci a třinácti útočníky. S reprezentací však neodcestuje na Karjalu generální manažer Petr Nedvěd, jenž se musí podrobit akutnímu chirurgického zákroku v oblasti kolena.

„Pajdám už delší dobu, noha bolí čím dál víc a není často odkládat," komentoval svou situaci Nedvěd, který měl finální zodpovědnost za podobu nominace. „Teď už přichází práce trenérů, těm se do toho plést nebudu. K jakékoli konzultaci na dálku jim samozřejmě budu k dispozici," doplnil Nedvěd, jehož manažerskou pozici zastane během utkání na turnaji ve Švédsku a Finsku Milan Hnilička.

Pešánův tým vstoupí do prvního dílu Euro Hockey Tour ve středu 10. listopadu v 19:00 v Linköpingu proti Švédsku a o tři dny později se v Helsinkách utká od 17:00 s Finskem. V neděli 14. listopadu uzavře ve finské metropoli vystoupení na Karjale od 12:30 duelem s Ruskem.