Hokejová reprezentace řeší velké dilema: Koho do branky pro Peking?

Kdyby měl trojlístek gólmanů pro únorovou olympiádu vybírat už nyní, a nikoliv 10. ledna, měl by trenér brankářů reprezentace Zdeněk Orct zamotanou hlavu. Zkušení Petr Mrázek s Pavlem Francouzem nechytají kvůli zranění, David Rittich se zase teprve vrací po prodělaném covidu. To pětadvacetiletí Karel Vejmelka s Vítkem Vaněčkem sice chytají pravidelně, na mezinárodní scéně ale zkušenosti nemají, takže se jeví jako trošku riskantní hodit je do vody a nechat plavat zrovna v Pekingu proti nejlepším hokejistům světa.

„Samozřejmě radost z toho nemám, to je jednoznačný. Když si děláš první nominaci, vycházíš z nějakého předpokladu. Takže jsme počítali s trojicí Petr Mrázek, Pavel Francouz, David Rittich. Jenže všichni tři měli nebo ještě mají zdravotní problémy. Takže čekám, co z toho nakonec bude," kaboní se Orct.

Mrázek se kvůli opětovnému poranění třísel vrátí do branky Toronta nejdříve v první polovině prosince, Francouz dokonce kvůli vleklým zdravotním trablům chytal za Colorado naposledy v srpnu loňského roku.

Čeští brankáři v NHL v této sezoně Jméno Tým Zápasy Průměr gólů Úsp. zákroků Nuly Karel Vejmelka ARI 10 2,84 91,3% 0 Vítek Vaněček WSH 9 2,51 90,6% 0 Daniel Vladař CGY 2 2,94 89,1% 0 Petr Mrázek TOR 2 4,20 87,7% 0 Pavel Francouz (COL) kvůli zranění nechytá David Rittich (NSH) se vrací po koronaviru

„Momentálně je to pro mě komplikace. Kdyby byla olympiáda teď, tak nezůstává moc z toho, co jsme měli v plánu," připouští Orct.

Vítek Vaněček z Washingtonu.

Frank Franklin II, ČTK/AP

Radost mu však dělají výkony washingtonského Vítka Vaněčka a Karla Vejmelky z Arizony, který přitom ještě minulou sezonu působil v extraligové Kometě Brno. „Nečekal jsem, že takhle zapadne mezi elitu do NHL. Je to pro mě překvapení," uznale pokyvuje hlavou bývalý brankář Litvínova či Kladna.

„Navíc po sezoně v Brně, která bych řekl, že nepatřila k těm jeho úplně nejlepším. Podle mého chytal rok předtím líp. Samozřejmě mu nahrává, v jakém je týmu, že se Arizoně zranila jednička, nevyšlo to dvojce. Je to jedno s druhým, ale i to k tomu patří," říká Orct o Vejmelkovi.

Karel Vejmelka z Arizony.

Michael Reaves, ČTK/AP

Ten zatím za Arizonu odchytal deset zápasů. „A to je na nějaké dělání závěrů ještě brzy. Pro mě je měřítkem alespoň půl sezony. Když mu to vydrží, tak klobouk dolů," míní Orct, jehož mrzí, že v Calgary nedostává víc příležitostí čtyřiadvacetiletý Daniel Vladař, který to ale má v konkurenci Švéda Markströma složité.

A tak Orct horem dolem přemýšlí, jestli u brankářů pro Peking sáhnout po zkušenosti, nebo jít do částečného risku s reprezentací neprověřenými Vejmelkou a Vaněčkem.

Petr Mrázek z Toronta si minimálně v listopadu nezachytá.

Nick Turchiaro, Reuters

„Vaňous předvádí výborné výkony, tak proč by je nemohl předvést i na olympiádě? Ale souhlasím, že by to byl krok do velké neznámé. Nabízí se tedy otázka, kterou cestou jít. Navíc tady v Evropě máme odzkoušeného - i když svým způsobem také nezkušeného - Šimona Hrubce, a Romana Willa," zmiňuje Orct duo gólmanů z Kontinentální ligy.

„Pořád ale věřím tomu, že se ti zkušení kluci z NHL dají dohromady," doufá Orct a nezavrhuje ve svých plánech ani Francouze, byť za posledních čtrnáct měsíců neodchytal jediný zápas.

Pavel Francouz naposledy chytal za Colorado v srpnu loňského roku.

Twitter

„Olympiáda je čtrnáctidenní turnaj a je o momentální formě. Sám jsem byl gólman, který i když dva měsíce nechytal, tak se mu pak po dvouměsíční pauze chytalo pořád dobře. Jako trenér ale poznávám, že vzít takového gólmana, je padesát na padesát. Proto bych raději vzal gólmana, který v tu chvíli bude v laufu," musí přiznat.

Při určování brankářské trojice musí vzít v úvahu nejen jejich výkony. „Důležité je také zohlednit, aby ti kluci spolu dobře vycházeli a tvořili skutečně jeden tým. Aby se podporovali a byla tam ta správná chemie," ví Orct.