Jašek se v Lahti našel, oblíbil si i saunu. Farmu jsem dostával sežrat, ale posílila mě mentálně, říká

Ve finské lize se po letním příchodu z farmy Vancouveru stal největším objevem sezony. Čtyřiadvacetiletý český útočník Lukáš Jašek si v dresu Lahti drží průměr kanadského bodu na zápas, s bilancí 4+14 je čtvrtým nejproduktivnějším hokejistou soutěže a zaslouženě dostal i pozvánku do reprezentace na Karjalu.

Říkáte si, že jste návrat ze zámoří udělal krok správným směrem?

Neohlížím se ani moc zpátky, ale těší mě, že po třech letech se zase můžu ukázat v Evropě a trochu se i hokejově posunout dál. Vancouver mě celou dobu držel dole ve farmářském týmu Utica, už jsem to psychicky moc nedával. Byl jsem tam i jediný Evropan, což mi trenéři dávali dost sežrat, ale nic jsem nevzdal předčasně, i když byly dny, že jsem i brečel. Vlastně mě ten dlouhý pobyt tam posílil hokejově i mentálně, teď z toho těžím.

Musel jste rychle přivyknout jinému hernímu stylu?

Hodně se tam bruslí, do zápasu nastupuje plno mladých hráčů a upřímně se mi tempo zdá rychlejší než na farmě. Teď jsme hráli šest zápasů během deseti dnů, a kromě jednoho všechno prohráli, takže reprezentační pauza vlastně přichází vhod. Moc se mi ale libí, jak to mají Finové nastavené. Trenér chce, abychom se nebáli hrát. Zůstává pozitivně naladěn, i když někdo udělá chybu. V Česku by takového kluka hned posadili.

Tušil jste, že by vám osobně finské angažmá mohlo tak vyhovovat?

Přiznám se, že jsem šel jsem dost do neznáma. Dokonce jsem vůbec nevěděl, že v klubu potkám krajana. S Jirkou Smejkalem jsme si docela sedli, všechna utkání hrajeme spolu a řekl bych, že jsme utvořili malou, ale dobře fungující českou kolonii. Bydlíme i ve stejném domě, takže společně trávíme dost času i mimo halu.

Už vás spoluhráči zlákali i do sauny?

Hodně to tam frčí, máme saunu v kabině i v bytě. Finové chodí denně a já, jak jsem říkal, mám rád teplo, takže jsem se k nim docela ochotně přidal. Vůbec nevadí, že finsky nerozumím ani nemluvím, s angličtinou se všude domluvím.

Jaký je vůbec život v Lahti?

Je tam fakt krásná příroda, hodně jezer. Sníh ve městě zatím ještě není, spíš pořád mrholí. Už začíná být tma, což je trochu depresivní. Já jsem spíš sluníčkový typ, ale těším se, až nasněží a udělá se pravá zimní atmosféra. Plánovali jsme, že se vyrazíme kouknout i na Světový pohár ve skocích na lyžích. Možná tam jen trochu postrádám české jídlo, ale to už jsem měl za oceánem a když jsem teď byl babičky doma na večeři, tak si mě hned vykrmila.