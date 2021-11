Trénink hokejistů před cestou do Finska vynechal nachlazený Špaček

Neobvyklé dvoudenní pauzy před dalším zápasem na turnaji Karjala využili dnes čeští hokejisté před odpoledním odletem do Helsinek ještě k tréninku v dějišti úvodního utkání Linköpingu. Přípravu na ledě Saab Areny vynechal zdravotně indisponovaný útočník Michael Špaček. Trenéři však věří, že s ním budou moct do sobotního duelu s Finskem počítat.

"Je lehce nachlazený, tak jsme mu dnes dali volno. Měl by snad být pro zápas v pohodě. Jestli to tak opravdu bude, tak zůstane pohromadě i ten druhý útok a sestava bude víceméně stejná. Jen půjde do utkání Zábranský a chytat bude Svoboda," řekl novinářům asistent trenéra Martin Straka.

Pro obránce Libora Zábranského i brankáře Miroslava Svobodu by to znamenalo druhý reprezentační start, přičemž Svoboda si ten premiérový připsal už před více než čtyřmi lety. Pokud se budou trenéři držet svého původního plánu, podle něhož odchytá každý gólman jedno utkání, v neděli s Ruskem bude v reprezentaci debutovat Štěpán Lukeš.

Intenzivní trénink se trenérům hodil. Po středeční porážce 1:4 se Švédy měli svým svěřencům co říci. "Posloužil nám k tomu, abychom se zlepšili a byli na místech, kde máme být. To nám v tom utkání chybělo. V našem obranném pásmu jsme bohužel opouštěli místa, odkud padají góly. A zase naopak v útočném pásmu jsme v těch místech, odkud góly padají, nebyli. Celý zápas jsme byli po obvodu útočného pásma, ale odtud góly nepadají. To jsme chtěli dneska zlepšit," řekl Straka.

Důraz na efektivitu

Občas trenéři s různou připomínkou cvičení zastavili. "Chtěli jsme, aby kluci věděli ty systémové věci v defenzivě. Kde mají zůstat, abychom tam zbytečně nelítali, že se mají stahovat ke gólmanovi a zhustili to tam, protože právě z těchto míst nám tam včera padaly góly. Tam potřebujeme být silní," prohlásil Straka.

"Také potřebujeme být efektivnější. Je třeba být u gólmana, aby neviděl. Další věc je, že když jedeme dva na jednoho nebo sám na gólmana, musíme podobné šance využít, protože jich moc není. Není možné, abychom jeli dva na jednoho a skončili někde v koutě. Když máte s takovými soupeři takové šance, musíte z toho dávat góly," zdůraznil Straka.

Po přeletu do finské metropole čeká národní tým v pátek další trénink. V sobotu se výběr kouče Filipa Pešána utká s domácími Finy (17:00 SEČ). V neděli pak uzavře vystoupení na Karjale od 12:30 SEČ soubojem s Ruskem.