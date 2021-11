HOKEJ ONLINE: Napraví porážku se Švédy? Češi čelí domácím Finům

Finové zahájili úvodní turnaj olympijské sezony výhrou, ve čtvrtek si s přehledem poradili s mladým výběrem Ruska a zvítězili 3:0.

Čeští hráči se jim pokusí oplatit porážku 0:1 z dosud posledního vzájemného duelu ve čtvrtfinále letošního světového šampionátu v Rize.

👥 Téměř beze změn jdeme do druhého zápasu #KarjalaCup – tou hlavní je post brankáře, od začátku dnes proti Finům nastoupí Míra Svoboda 💪 Držte nám palce od 17:00 u @sportCT 🙏#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/Hzq9QOmkdA — Hokejový nároďák (@narodnitym) November 13, 2021

„Finové hrají trochu jiným stylem než Švédi, ale v podstatě to bude asi podobný zápas. Domácí mají hodně zkušené mužstvo, ale já si myslím, že to je především o nás, jestli budeme dělat chyby a podobně. Musíme se držet našeho systému a toho, co chceme. Pak to bude v pohodě," řekl útočník Filip Chlapík.