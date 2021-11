Kouč Pešán: Těžko na úrovni národního týmu budeme hráče učit zakončovat!

Výmluvně potvrzuje Pešánova slova bilance první třetiny - střely na branku 16:5 pro české hokejisty, stav 3:0 pro finský tým. "Těžko na úrovni národního týmu budeme hráče učit zakončovat, to už je trošku pozdě. Musím říct, že soupeř nás každopádně předčil v produktivitě, to je jasné. Ale my jsme mu svými chybami nabídli jasné šance. On nám taky, ale my jsme je neproměnili," řekl Pešán.

"Většinu gólů, které dáme, si musíme velmi těžce vypracovat a soupeře přehrát v nějaké situaci, jak tomu bylo třeba u gólu Matěje Blümela. Naproti tomu jsme nabídli soupeři velmi laciné góly, podobně jako tomu bylo už ve středečním duelu se Švédskem," připomněl Pešán.

Soobtní zápas mu hodně připomínal právě středeční utkání v Linköpingu. "Také jsme měli začátek vcelku dobrý, ale první třetinu jsme stejně prohráli. Dostali jsme gól v přesilové hře soupeře, na niž jsme se připravovali, ale bohužel to oslabení jsme sehráli velmi špatně. Dvakrát tam byla individuální chyba při brejku soupeře. Takže nezkušenost a nezvládnutí takového toho osobního výkonu, to byl problém," uvedl Pešán.

Finům začalo téct do bot

Ani při jasném vedení Seveřanů čeští hráči nesložili zbraně. "Po první třetině jsme jim říkali, aby neměnili hru, kterou hrají. Jen s tím, aby si dali pozor na chyby. Hráči pracovali dál a výsledkem bylo snížení na 2:3," podotkl Pešán. "Finové si i možná za toho vedení 3:0 mysleli, že mají zápas pod kontrolou. Bylo však vidět, že když jim začalo téct do bot, tak do toho zase šlápli a začali hrát opět lépe. I když jsme hráli tu třetí třetinu podobně jako druhou, Finové se zlepšili," doplnil Pešán.

Impulzem k návratu do utkání byla i změna na postu gólmana. Brankáře Miroslava Svobodu nahradil při reprezentační premiéře Štěpán Lukeš. "Svoboda měl velice těžkou pozici. První dotek kotouče měl bohužel až tehdy, když ho lovil z brány. Podobné to bylo u Petra Kváči v utkání se Švédy. Neměl ani šanci se do zápasu pořádně dostat. Určitě mu k jistotě nepomohly ani ty inkasované branky, takže jsme sáhli ke střídání i proto, aby měl tým nějakou změnu do další fáze zápasu, což se povedlo," konstatoval Pešán.

Zleva Matěj Stránský, Matěj Blümel, Filip Chlapík a Jakub Jeřábek se radují z gólu druhého jmenovaného proti Finsku.

Markku Ulander, ČTK/AP

Na Lukešovi nebyla patrná dlouhá zápasová pauza, kterou má za sebou v extralize. "Štěpán odchytal podle mého názoru výborné dvě třetiny, a když jsme tlačili Finy do jejich pásma, tak nám párkrát ujeli, ale on nám dal šanci držet ten zápas pořád relativně vyrovnaný. Byl tak velkou součástí toho, když jsme ten zápas málem otočili," ocenil Pešán.

Byl už také rozhodnutý, kdo nastoupí do branky v neděli proti Rusům. "Vzhledem k tomu, že Štěpán neodchytal za poslední týdny žádný zápas, tak jsme si chvilku pohrávali s myšlenkou, že bychom ten plán o tom, že si každý ze tří brankářů odchytá zápas, změnili. Ale on dneska skočil do vody, odchytal to výborně a zítra nastoupí do branky," řekl kouč.

Sestava se opět nijak zásadně měnit nebude. "Mezi třinácti útočníky těch variant moc nemáme, ale určitě vrátíme v obraně do sestavy Filipa Pyrochtu. Jeden z obránců tak do zápasu nenastoupí. Nejspíš to bude David Sklenička, který by měl hned v pondělí nastoupit do zápasu KHL, takže to asi zohledníme," řekl Pešán.