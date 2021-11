Lukeš po nečekané premiéře: Na nervozitu nebyl čas, na ledě jsem se cítil super

"Věděl jsem, že už nemám moc co ztratit, tak jsem tam vletěl a snažil se pomoct k tomu, abychom s tím zápasem ještě něco udělali. Bylo to pro mě snazší v tom, že jsem neměl čas nad tím nějak přemýšlet, že mám jít poprvé chytat za nároďák. Na ledě jsem se cítil super. Bylo důležitý, že jsem si hned za začátku sáhl na puk. Tím ze mě všechno spadlo a chtěl jsem si to užít," řekl novinářům Lukeš.

"Pro hlavu bylo rozhodně lehčí, když jsem najednou slyšel jen pokyn 'jdeš do brány' a neměl jsem možnost nad tím přemýšlet den dva dopředu. Dozvěděl jsem se to až na konci první třetiny, že půjdu do branky," dodal Svoboda.

K jeho startu se v úvodním dějství schylovalo od samého začátku. Ve druhé minutě otevřeli Seveřané skóre a už v polovině 16. minuty lovil Svoboda kotouč z branky potřetí. "Mírovi jsem přál, ať se chytne, protože z druhé strany zase nechcete zažít tu premiéru takovou. Mohu říct, že jsem trpěl i za něj. Podobný zápas zažil asi každý gólman, takže přesně vím, jaké měl asi pocity. A vůbec mu to nezávidím," podotkl Lukeš.

Dostali jsme se na dostřel

Sám předvedl několik výborných zásahů a měl velký podíl na tom, že český tým mohl ještě pomýšlet na senzační obrat. "Dostali jsme se na dostřel, ale Finové pak dali bohužel čtvrtý gól a jak to bylo o dvě branky, už to bylo těžké," připustil Lukeš. Měl dojem, že si dorážku Valtteriho Filppuly mohl pohlídat o něco lépe. "Jak jsem chytil tu první střelu a přesouval jsem se na odražený puk, tak jsem zapomněl dát nohu dolů, což rozhodlo o tom gólu," popsal.

V sestavě bude i v nedělním utkání s Ruskem, které začne ve 12:30 SEČ. "Takže ani v tomhle případě zase takový prostor na přemýšlení a nějakou nervozitu nebude, protože dneska už to bude jen cesta na hotel, dáme večeři, vyspíme se, ráno snídaně a pojedeme zase do haly na zápas," uvedl Lukeš.