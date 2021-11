Kodýtka potěšil druhý reprezentační gól, litoval ale nedokonaného obratu

Kodýtek odmazal nulu na kontě inkasovaných branek Niclase Westerholma v čase 26:03, když skvěle usměrnil z prostoru mezi kruhy nahrávku Ondřeje Najmana. "Není to nic úplně natrénovaného, ale viděl jsem, že Ondra Najman vyjíždí z rohu a první, co mě trklo bylo, že půjdu do brány. On mi to dával, tak bylo jen třeba mít hokejku na zemi. On mi to dal, po té teči skončil puk v brance a já jsem za to moc rád. Tím spíš, že je to můj teprve druhý reprezentační gól," řekl Kodýtek novinářům.

Z prostoru na ledě a pozice třináctého útočníka vytěžil gól naděje právě on, ačkoliv renomovaní střelci měli také dobré šance. Jenže ne a ne Westerholma odčarovat. "Chodím tam tak různě, nemám moc času na ledě, ale snažím se tam odevzdat maximum a jsem rád, že alespoň takhle tu šanci dostávám."

Češi měli v průběhu první třetiny obrovskou střeleckou převahu, góly však slavil takřka při každé střele na českou branku soupeř. "Není to nic příjemného. My jsme každopádně vůbec nepomohli gólmanovi a nechali jsme ho v tom vykoupat. Hned z první střely dostal gól. To se musí zlepšit," zdůraznil Kodýtek.

Výsledkově to nevyšlo, smutnil Kodýtek

Opticky se však zdálo, že v útoku si Češi dokázali najít lepší pozice k zakončení než proti Švédům. "Snažili jsme chodit víc do předbrankového prostoru a rvát se tam o ty puky. Se Švédy jsme hráli jenom po obvodu a nebyli jsme před tou bránou, zatímco dnes ano, ale výsledkově to zase nevyšlo," mrzelo Kodýtka.

"Chtělo to dát ještě jeden gól v té druhé třetině, aby se to vyrovnalo. Je to škoda, protože šance tam na to byly. Měli jsme to tam nějak dotlačit. Finové by třeba ještě o něco více znejistěli v té třetí třetině," přemítal Kodýtek. "Místo toho oni hráli dobře pozičně a my jsme tam už neměli tolik sílu. Chytali nám puky v jejich obranném pásmu, neměli jsme tak ani moc tlak a nevytvořili si střelecké pozice v prostoru před brankou. Spíš měli šance oni," přiznal.

Petr Kodýtek skóruje proti Finsku.

Markku Ulander, ČTK/AP

Čtvrtý gól Finů přišel po neobvyklé kuriózní situaci, kdy sudí vyloučili současně po jednom hráči na každé straně za zdržování hry. "Tohle jsem zažil asi poprvé. Musel jsem se ptát kluků, co se vůbec stalo. Mockrát se to nevidí, aby se za tohle vylučovalo současně, ale člověk se pořád učí. Bohužel to bylo asi zjevně špatně pro nás," konstatoval Kodýtek.

Po druhé porážce je zřejmé, že svěřenci kouče Filipa Pešána už mohou být nejlépe třetí. K tomu potřebují porazit Rusko. O motivaci však mají postaráno, přestože možnost dosáhnout celkového prvenství v turnaji zmizela v nedohlednu.

"Osobně mě to hrozně štve a rozhodně tu nejsem sám. Zítra se budeme snažit podat co nejlepší výkon a alespoň trochu zachránit turnaj. Příprava na Rusy začíná už teď. Nebude to nic lehkého, ale rozhodně budeme chtít vyhrát," ujistil Kodýtek.

Co tedy zlepšit? "Na prvním místě je určitě produktivita. K tomu je třeba také disciplína. Co si řekneme, to musíme dělat, přes to nejede vlak. To jsou asi ty dvě hlavní věci," uzavřel Kodýtek.