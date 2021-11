GLOSA: Zrcadlo na Karjale ukázalo děsivý obraz. Češi hráli hokej, který nedělal nikomu radost

Byla to smutná podívaná. Češi hokejisté na letošní Karjale nestačili na nikoho. Nejen výsledkově, ale i výkony působili celý turnaji dost rozpačitě, prakticky ve všech herních činnostech za každým ze tří soupeřů zaostávali.

Česká reprezentace nestačila rychlostně, důrazem před brankou ani v osobních soubojích a dostala důraznou lekci z efektivity střelby. Bilance nula bodů a skóre 5:13 znamená nejhorší účinkování reprezentace na finské akci evropské hokejové tour za posledních osm let.

Češi ztráceli zápasy hned v začátku, inkasovali v úvodní dvacetiminutovce dva góly od Švédů i Rusů a dokonce tři od Finů, aniž by sami skórovali, což velmi výrazně určilo ráz utkání. Národní tým se na Karjale ocitl sedmkrát v oslabení, v němž inkasoval čtyři góly, to je další bídná bilance. Zlepšení hry přicházelo teprve v okamžiku, kdy soupeři pod dojmem jasného vedení polevili.

Zní to tvrdě, ale reprezentační výběr nebyl konkurenceschopný a je úplně jedno, jestli ho skládal manažer Petr Nedvěd nebo trenér Filip Pešán. Tahle kompetenční rošáda podle zámořského stylu v českých podmínkách stejně postrádá smysl a koučovo tvrzení, že má takhle alespoň víc času na hokej, se v praxi nijak neprojevilo.

Pešán sice řekl, že nechce být alibista, aby tvrdil, že se nedá víc dělat. Opakovaně mluví o nalévání čistého vína a o tom, jak se v Česku málo trénuje, ale je smutným faktem, že národní tým se pod vedením tohoto trenéra točí v kruhu. Nepředvádí vůbec nic z hokejové moderny.

Pešánova víra, že by třeba 21letý Matěj Blümel mohl národní tým do budoucna táhnout, je sice pěkná, ale pád do rokliny průměrnost nezastaví. Evropské velmoci nám zase o další podstatný kus utekly, nejen v dovednostech, ale i v herních trendech jsou někde jinde. A zrcadlo z Karjaly ukázalo dost šílený obraz a při pohledu na katastrofální víkendové výsledky juniorských výběrů naznačují, že líp už bylo.