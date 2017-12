Hráli jsme celých 60 minut lépe než s Bělorusy, prohlásil Reichel

Po vydřené výhře s Běloruskem (6:5) dokázali čeští hokejisté do 20 let na juniorském světovém šampionátu v Buffalu nastřílet znovu šest branek. Tentokrát ale výrazně silnějšímu protivníkovi a výhrou nad Švýcarskem 6:3 si zajistili postup do další fáze turnaje z lepší než čtvrté příčky. Vyhnou se tak favorizované Kanadě.