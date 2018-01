Reichel ničil Švýcary, teď myslí na klíčovou bitvu: Musíme být připraveni!

Jeho otec Robert je nejproduktivnějším hráčem českého týmu v historii juniorských mistrovství, on sám si v souboji se Švýcarskem připsal své první dvě trefy na této akci. I díky Kristianu Reichelovi si tak česká dvacítka může v Buffalu užívat postup do čtvrtfinále ze druhého místa. „Je to skvělé. Skončit skupinu s devíti body, to je náš nejlepší výsledek za posledních 10 let, ale to hlavní play off začíná 2. ledna. Na to musíme být připraveni,“ krotí euforii v rozhovoru pro iihf.com.