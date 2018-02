Čeští hokejisté podpoří Sáblíkovou. Chtějí být u zlata

Včera

Turnaj pěti zemí hráčů do 17 let v Järvenpää (Finsko): ČR - Švédsko 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0). Branky: 25. Pytlík, 33. Kubíček - 59. a rozh. nájezd Raymond, 27. Söderblom. Finsko - Rusko 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). Turnaj pěti zemí hráčů do 19 let v Hradci Králové: ČR - Finsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Branky: 34. Eret, 52. Chrtek, 60. Machala. Švédsko - Německo 9:2 (4:0, 3:1, 2:1)