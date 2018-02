Ledecká je neskutečný borec! smeká Vondrka a zaregistroval i vtip o jejím zapojení do hokeje

Jak snášíte, že se trenérům v současné chvíli do sestavy nevejdete?

Samozřejmě, že mě to mrzí, protože mám strašnou chuť. Ale taková je realita. Jsme tu ale jeden tým a rozhodnutí trenérů respektuji. Jsem rád, že kluci vyhrávají. Snažím se fyzicky i psychicky udržovat v kondici, abych byl připravený kdykoliv naskočit.

I přesto si atmosféru své premiérové olympiády užíváte?

Jasně. Hrozně se mi líbí myšlenka her a kdo je nezažije, asi to nepochopí. Bojujeme za svoji republiku a všichni sportovci držíme při sobě

Před začátkem turnaje jste plánoval navštívit i jiné sporty, co už jste stihnul?

Byli jsme několikrát na rychlobruslení. Viděli jsme stříbro Martiny (Sáblíkové) na pěti kilometrech, škoda, že jsme nemohli v neděli na Káju (Erbanovou, která získala na trati 500 metrů bronz), protože jsme to po zápase se Švýcary nestíhali. Docela mě to mrzelo. V pondělí jsem chtěl vyrazit na rychlobruslení chlapů na 500 metrů, bohužel už ale nebyly lístky.

Stihl jste už vyjet do hor?

Nestihl, protože cesta zabere nějaký čas. Tím, že máme tréninky většinou odpoledne, to moc nejde. Kdyby ale byl čas, hrozně by mě zajímaly lyžařské nebo snowboardové závody a boby. Mám pár známých, kteří se tomuto sportu věnovali, a už mi několikrát nabízeli, že by mě svezli. Neměl jsem ale na to koule, protože to musí být strašný fofr. Chtěl bych tady zjistit, jak to vypadá pozorovat jen několik metrů od koryta.

Takže olympiádu sledujete hlavně u televize?

Máme ji na pokoji zapnutou skoro pořád, dávají v ní všechny sporty. Teď mě hrozně chytnul curling, jsou to neskutečné šachy na ledě. Moc rád bych to viděl v reálu, byl by to neskutečný zážitek.

Co jste říkal na senzační zlato Ester Ledecké v superobřím slalomu?

Je to neskutečný borec! Dělat v dnešní době snowboard a lyže je fenomén. Překvapilo mě to, ale strašně jí to přeju. Už jsem viděl vtipy a fotku, že hraje hokej u nás v první lajně, jak je všestranná sportovkyně.