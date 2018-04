Typické české uspokojení, které máme v povaze, kritizoval Jandač navzdory výhře

Čemu ono polevení přičítáte?

Asi přišlo malinké, ale typické české uspokojení, které máme v povaze. Soupeř vysunul forčeking, napadal nás a začali jsme dělat chyby. Lacině jsme odevzdávali puky a jen kvůli nešikovnému švýcarskému řešení nedošlo k většímu dramatu. Zkušenější soupeř by nás totiž víc ztrestal.

K první třetině jste výhrady neměl?

S ohledem na výkon, který jsme podávali, bylo vedení 2:0 málo. Pak opadl hlad po gólech, začali jsme situace překombinovávat namísto toho, abychom chodili s tlakem a důrazem do brány.

Nezapochyboval jste po švýcarském snížení na 1:3 resp. 2:4, jestli mužstvo dokáže dovést utkání do vítězného konce?

Kluci musí být natolik sebevědomí, aby věděli, že jeden či druhý inkasovaný gól je nemůže natolik položit, aby pak kupili jednu chybu za druhou.

A byli natolik sebevědomí?

Přišlo mi, že malinká nervozita u nich byla.

Reprezentační debut si připsala pětice Jakub Galvas, Martin Kaut, Adam Musil, Jan Ordoš a Matěj Stránský. Byl jste s nimi spokojený?

Dopředu mají dobré věci. Malinko mi připomínali výběr zámořských hráčů do 23 let, se kterými jsme hráli předloni na Světovém poháru. Směrem do ofenzívy byla radost se na naše mladíky koukat, jenže dělají chyby dozadu. Tam jsem viděl velké nedostatky. Třeba u Robina Hanzla s Andrejem Nestrašilem bylo vidět, že už hokej hrají trošku jinak, to samé Roman Horák s Michalem Řepíkem.

Plánujete dávat mladíkům hodně šancí i v dalších přípravných duelech před MS?

Ano, na druhou stranu ale mládí není zásluha. Nemůžeme si jen říkat, že jsou budoucností našeho hokeje, musí taky něco předvést.

Utkání v Příbrami sledoval téměř vyprodaný zimní stadión, dorazily skoro čtyři tisícovky fanoušků. Potěšila vás atmosféra?

Bylo moc příjemné v ní hrát. Mám pocit, že ať už hrajeme doma kdekoliv po České republice, lidi chodí, fandí a baví se hokejem.

Jak se změní sestava ve čtvrteční odvetě?

Místo Dominika Furcha bude chytat Patrik Bartošák, do hry chci poslat Červuse (Romana Červenku), Birnyho (Michala Birnera) ještě nejspíš pošetřím, aby si orazil. Původně jsme chtěli dát volno dvěma bekům a hrát jen na šest, kvůli zranění Jakuba Galvase jich ale nasadíme osm.

Kdo uvolní místo Červenkovi?

Nejspíš necháme orazit Řepu (Michala Řepíka). Pokud teda nikdo z útočníků nepřijde s nějakými bebíčky.