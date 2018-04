Samostatné nájezdy, když o nic nešlo? Bylo to divné, přiznal Furch

První test před mistrovstvím světa zvládl národní tým výsledkově na výtečnou, v Příbrami porazil Švýcary 5:2. Herně měli čeští hokejisté do poloviny utkání jasně navrch, pak se ale dopustili víc chyb, než by bylo trenérovi milé.

„Zejména první třetina byla z naší strany výborná, Švýcary jsme přehrávali. Jenže asi máme v povaze, že jak vedeme o víc branek, tak správný hlad po gólech opadne," mínil trenér Josef Jandač, kterého mrzelo, jak vyzněla druhá polovina duelu. „Švýcaři začali daleko víc napadat a dostávali se lacino na puk, jak jsme pod tíhou toho začali kupit chyby. Stát proti nám zkušenější soupeř, trestal by to ještě víc," uvažoval.

Do stavu 3:0 však neměl omlazenému národnímu týmu, v němž nikdo nepřesáhl věkovou hranici 30 let, moc co vytknout. Energie sršela i z pěti debutantů, včetně dvou teenagerů Galvase a Kauta. „Měli jsme slušné věci vycházející z dobrého pohybu, mládí ale není zásluha. Ti kluci nesmí tolik přehrávat šance a musí odvést práci i směrem dozadu," nabádal Jandač.

Benjamínek mužstva Martin Kaut, jenž asistoval u dvou branek, si říkal, že ho nesmí svázat nervozita. „Naštěstí hned druhé střídání naší lajny přineslo gól, pak jsem se snažil odmakat každou vteřinu na ledě. V rychlosti mně to ale přišlo o tři stupně výš než extraliga," říkal 18letý pardubický útočník.

Jak šli čeští reprezentanti výkonem dolů, Švýcaři začali být důraznější i sebevědomější. „Když jsme asi pod dojmem jasného vedení polevili, tak se obrázek hry změnil. Musíme být rádi za gólové kontry ve třetí části," uvědomoval si autor dvou gólů Roman Horák. „Nejsem zrovna elitní střelec, takže jsou obě trefy pro mě zážitek," mínil.

Na závěr se jely tréninkově samostatné nájezdy, Češi podlehli 2:3. „Asi bych to neměl říkat, ale bylo docela zvláštní je chytat, když o nic nešlo," připustil gólman Dominik Furch. V dnešní odvetě, od 17 hodin znovu v Příbrami, půjde do branky Bartošák. „Do sestavy bych chtěl už dostat Červenku. Pokud nikdo z útočníků nebude mít nějaké bolístky, tak asi místo Řepíka," naznačil Jandač, jenž ale musí po zranění Galvase točit jen sedm obránců.