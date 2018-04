Olympiáda? Zážitek, zároveň ale zklamání do konce života, přiznává Kubalík

Poslední dva roky vždy s národním týmem odcestoval do dějiště světového šampionátu, předloni v Moskvě ani loni v Paříži si ale nezahrál, neboť se trenérům nevešel na soupisku. Až v únoru se 22letý hokejový útočník Dominik Kubalík dočkal premiéry na velkém turnaj, když startoval na olympiádě v Pchjongčchangu. A věří, že v reprezentací, ke které se v úterý připojil, na třetí pokus zažije i MS.

Je po předchozích zkušenostech účast na turnaji v Dánsku o to větším lákadlem?

Rozhodně se chci na třetí pokus do kádru pro mistrovství světa dostat, udělám pro to maximum.

Větříte nyní větší šanci?

Věřím, že teď by se mi to mohlo povést. Cítím, že šanci mám trošku větší, záležet ale bude na mých výkonech v přípravných zápasech.

Když jste se v úterý připojil do přípravy reprezentace před MS, vybavily se vám vzpomínky na únorové olympijské hry, na nichž byla medaile blízko?

Když se řekne olympiáda, hned mi v hlavě naskočí, jaký obrovský zážitek to byl. Zároveň ale velké zklamání, protože jsme všichni cítili šanci na medaili. Bohužel nám ale o kousek utekla. Je to zklamání do konce života.

Jak jste na tom po náročné sezóně fyzicky? Měl jste začít v Ufě, ale následoval návrat do Plzně, pak odchod do švýcarského Ambri-Piotta, do toho olympiáda. Poměrně našlapaný program, ne?

Je pravda, že toho bylo docela dost, celá sezóna je taková rozlítaná. Na druhou stranu ale takový zápřah vítám, protože radši hraju, než trénuju. Samozřejmě už toho mám na konci sezóny dost, ale na to se neohlížím. Takhle to mají úplně všichni.

Z osobního hlediska jste spokojený?

Myslím, že mám za sebou dobrou sezónu, povedla se mi. Samozřejmě mě potkaly nějaké výpadky, ale ty přijdou vždycky.

Hodně jste si oddychl, že jste minulý týden uspěli s Ambri-Piotta v play out proti Klotenu a nemuseli tak do baráže o udržení v nejvyšší švýcarské soutěži?

Jsem rád, že jsme to zvládli, protože kdo play out zažil, tak ví, že to není pr... Pěkně náročné na psychiku, člověk se bojí každého zápasu.

Klubová sezóna vám skončila minulý čtvrtek. Stihl jste si během pár dní odpočinout?

Na dovolenou nebyl čas. Po posledním zápase jsem kvůli týmovým mítinkům musel ještě dva dny zůstat ve Švýcarsku. Pak jsem se sbalil a jel domů do Plzně.

Zašel jste v ní v sobotu na páté semifinále play off proti Kometě, po kterém Indiánům skončila sezóna?

Bohužel ne, přijel jsem totiž až v neděli. Mrzí mě to, ale klukům to v semifinále moc nešlo.

I tak ale Plzeň získala bronz, který náleží i vám. Schoval vám ho někdo?

Ani nevím, když tak ho má brácha (směje se).

O pět let starší Tomáš přišel do Plzně až v době, kdy už jste hrál ve Švýcarsku. Mrzí vás, že jste si nezahráli v jednom týmu?

Je škoda, že jsme se minuli. Doufejme, že se nám někdy povede zahrát si spolu, byl by to splněný sen.

V Ambri-Piotta máte smlouvu ještě na dva roky. Je ale šance, že byste zkusil NHL? Los Angeles, které vás draftovalo, o vás už na začátku aktuální sezóny jevilo velký zájem...

Zatím jsem nic neřešil, případné nabídky budu zvažovat až po sezóně.