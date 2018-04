Působení u národního mužstva chce Jandač uzavřít co nejlepším výsledkem. „Trénovat nároďák pro mne bylo jasně nejvíc. Jde ale o to, že mi končí smlouva a z předchozích akcí jsme nepřivezli žádnou medaili," vysvětluje Jandač, jenž nechce lpět na své pozici na reprezentační střídačce i proto, aby nedostával pod zbytečný tlak celý český hokej.

S ním do ambiciózního ruského klubu zamíří i současný asistent u národního týmu Jiří Kalous. „V Magnitogorsku mně sami nabídli, jestli bych si nechtěl přivést nějakého kolegu, se kterým se mi dobře dělá a věřím mu. Jsme s Jirkou na sebe zvyklí. Vím, co od sebe můžeme očekávat. Dobře vytváří servis, přípravy i rozbor hry soupeře," oceňuje Jandač.

"Nabídka z Magnitogorsku mě potěšila, práce v KHL mě zajímá. Určité možnosti jsem měl už dřív, teď nastala vhodná doba udělat takové rozhodnutí," prozradil kouč, jenž okusil angažmá v KHL už při krátkém působení v pražském Lvu. "Probíral jsem to s rodinou, to pro mne byla vždycky priorita. Děti už jsou větší, zvládneme to," dodává.

K tomu, aby Jandač kývl, pomohla i přítomnost Viktora Kozlova, který tam v pozici kouče dokončoval sezónu a nyní bude zpět asistentem trenéra. „Výhra by byla, kdybych přežil celé dva roky, tedy dobu, nakdy mám smlouvu. To by znamenalo, že bude výsledek. A když nebude, tak půjdu pryč. Tam to sundávají rychle," vysvětlil český kouč, který je zatím jediným potvrzeným cizincem na střídačce klubu KHL pro příští sezónu. „Myslím, že jsem připravený natolik, abych mohl plnohodnotně vést v ruštině trénink," věří si.

Magnitogorsk v této sezóně vypadl ve čtvrtfinále play off s Kazaní. Mezi hlavní opory týmu patřil posledních pět sezón český reprezentant Jan Kovář, jemuž ale skončila smlouva a novou zatím nepodepsal. „Nabídku ale dostal, v klubu si ho váží. Další kariérní kroky má ale Kovy vysloveně ve své moci. Nemám rád nějaké přemlouvání, půjde o jeho svobodné rozhodnutí," reagoval český trenér.

Národní tým vedl od sezóny 2016/17, už rok předtím byl jedním z asistentů Vladimíra Vůjtka a předtím působil i po boku Vladimíra Růžičky v letech 2008 až 2010, kdy se loučil triumfem na světovém šampionátu v Německu. Po něm kývl novému klubu KHL z Kyjeva, jenže vše zhatilo neudělení licence a stěhování českého kouče na Ukrajinu padlo. „Až nyní nastala zase vhodná konstelace," mínil Jandač.

Jandač přiznal, že se šéfem českého hokeje probíral i vhodné kandidáty, kteří by mohli národní mužstvo převzít. „Pro mne jsou ta jména naprosto jasná – Martin Straka, Libor Zábranský. Jsou to výrazné osobnosti jak z hlediska hráčské minulosti, tak mají úspěchy i teď na trenérském poli. Jsou to pro mne ti správní Češi, kteří budou mít k národnímu týmu vztah," vyzdvihl Jandač hlavní postavy extraligových klubů Plzně a Brna.