Jandač si vybral z finále extraligy tři hokejisty v čele s Nečasem. Gudas by se cestě na MS nebránil

Trenér Josef Jandač teprve na úterním odpoledním tréninku v pražských Holešovicích upřesní, kdy se zmíněné trio zapojí do přípravy. Záleží na postoji kouče, kdo z povolaných hráčů absolvuje poslední zápasové testy v podobě Švédských hokejových her, které začnou už ve čtvrtek v Södertälje, a koho by mohl vzít už přímo na šampionát do Kodaně.

Zájem byl i o zkušeného obránce Lukáše Krajíčka z Třince, který ale už reprezentovat odmítá a další případní adepti z kádru Ocelářů do zadních řad Vladimír Roth i Milan Doudera nejsou po náročném extraligovém play off zdravotně úplně fit.

Generální manažer týmu Jiří Fischer už mluvil s Radko Gudasem, jenž s Philadelphií vypadl ze Stanley Cupu a první reakce řízného obránce směrem k MS nebyla vůbec zamítavá. Kontakt s dalším českým esem z Flyers Jakubem Voráčkem se měl uskutečnit v noci na úterý našeho času, trenéři by zřejmě stáli i o útočníka Pavla Zachu z New Jersey. „Navázali jsme kontakt, ale u všech tří hráčů ze zámoří záleží na tom, jestli projdou v klubu výstupní prohlídkou," řekl Fischer s tím, že pokud by se národní mužstvo mělo ještě doplňovat ze zámoří, tak nominovaní hráči by se připojili až těsně před MS.

Jandač musí s nadhledem brát i vývoj dalších sérií play off NHL. „Uvidíme, jak se to vyvine, třeba z obratu Washingtonu jsem akorát naštvaný, protože v kádru Capitals máme beky Jakuba Jeřábka s Michalem Kempným a útočníka Jakuba Vránu," usmál se.