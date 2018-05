Před penězi dal přednost snu. Teď jede na MS bojovat v pozici jedničky

Miliónové šustění bankovek neovlivnilo jeho rozhodnutí, klukovský sen. Hokejový brankář Pavel Francouz se jde bít o místo do NHL. V minulé sezóně chystal v KHL za Čeljabinsk, do hry vstoupil Petrohrad, který nabídl kontrakt v hodnotě desítek miliónů, ale česká gólmanská jednička pro světový šampionát zvolila Colorado a boj o místo v nejlepší hokejové lize světa. Na rok se upsala Lavinám.

Dosud jste působil v Čeljabinsku, ale chtěl vás také Petrohrad, který nabízel hodně lukrativní smlouvu, nezaváhal jste s odchodem do NHL?

Byla to komplikace, když už jsem byl rozhodnutý, že vezmu klidně i dvoucestnou smlouvu, najednou se objevil Petrohrad, což bylo těžký. Pak do toho vstoupilo Colorado, tak jsme si řekli, že na to zapomeneme a půjdu západní cestou.

Jak vůbec došlo k dohodě?

Upeklo se to už před nějakou dobou, akorát se o tom nemohlo mluvit. Museli jsme to udržet v tajnosti. Jednání bylo hodně rychlé, vlastně ze dne na den. Předtím se nějaká jednání táhla, takže tohle byla velká úleva. Jsem rád, že se vše uzavřelo před mistrovstvím světa, teď na to nemusím myslet.

"Když už byl Pavel víceméně rozhodnutý pro odchod do Ameriky, ozval se Petrohrad, který mu dal významnou nabídku. Rozhodnutí jsme nechali na Pavlovi. On před penězi upřednostnil svůj klukovský sen. Klobouk dolů před ním, protože finančně byl Petrohrad úplně někde jinde, to se vůbec nedá srovnávat," okomentoval situaci hráčův zástupce Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest

Bude vám vyhovovat Colorado?

Myslím, že jo. Samozřejmě člověk srovnává možnosti a Colorado mi přišlo jako dobrá volba.

Zjišťoval jste si informace o klubu?

Spíš, co jsem viděl, mluvil jsem s managementem. Vycházel jsem z toho, co mi řekli.

A to bylo?

Mají na dlouhodobější kontrakt Varlamova, který je jejich stálice. Teď tam zůstane jeden z dvojice Hammond, Bernier, já bych měl být jako třetí.

Takže úplně jiná pozice proti Rusku, tady vás čeká boj o místo, jste na to připraven?

S tím do toho jdu. Myslím, že budu začínat na farmě a budu si muset cestu nějak vyšlápnout. Počítám s tím.

Sledoval jste v NHL před podpisem více Colorado?

Je to vstup do nové řeky, ale NHL jsem sledoval, všechny týmy, nejvíce brankáře, takže v tomhle nějaký rozhled mám.

Teď je před vámi ale mistrovství světa, jste radši, že znáte svoji pozici? Jste jednička.

Jsem za to rád, člověk potom nemusí přemýšlet, co bude. Jsem si ale vědom, že se to může v průběhu turnaje změnit. Spíš půjdeme zápas od zápasu.