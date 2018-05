Až nedůstojný zápas! V brance jsem přemýšlel o steaku. Dostat gól, chodil bych kanály, řekl Rittich

Jste spokojený, že jste se první nuly v národním týmu dočkal?

Co jsem měl v brance dělat? Vždyť na mě šlo jen deset střel! Bylo to nula z povinnosti, ne že bych ji vychytal.

Proto jste po zápase kroutil hlavou, když vám spoluhráči přijeli gratulovat?

Zápas mi přišel trošku až nedůstojný. Francouzi předem věděli, že už jsou zachránění a utkání vypustili. Nebo jsme my hráli tak dobře. To je spíš otázka na Pepu Jandače, ať to zhodnotí on.

Ve druhé třetině na vás mířily tři střely, v té třetí jen jedna. Jak jste se v brance zabavoval?

Když byla příležitost, vyjížděl jsem za bránu aspoň rozehrávat, abych si zahrál s hokejkou. Jinak jsem už spíš přemýšlel, který steak si večer dám.

Kdy naposledy jste zažil zápas, ve kterém by na vás šlo tak málo střel?

Možná v sedmé třídě, ale fakt netuším. Ještě jsem snad nechytal zápas, v němž by na mě šlo jen deset střel. Fakt to nemám k čemu přirovnat.

Měl jste aspoň v hlavě, že chcete za každou cenu udržet čisté konto?

Jo. Kdybych dostal gól, musel bych se stydět a musel bych chodit kanály. Nakonec tedy dobrý...

Našel se vůbec v utkání moment, při kterém jste se necítil dobře?

(směje se). Možná v první třetině, kdy mi Gudy přejel přes výhled a já na střelu zareagoval až v poslední chvíli. Tam mi bylo nejhůř, ale jestli by bylo úplně špatně? Vždyť já měl celý zápas jen devadesát tepů za minutu. Spíš jsem byl unavený, jak jsem v brance dvě hodiny v kuse stál.