Kde v Česku se bude hrát hokejové MS? Už je jasno!

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, které se na přelomu let 2019 a 2020 uskuteční v České republice, budou hostit Ostrava a Třinec. Domácí reprezentace bude své zápasy hrát v Ostravě, kde se také bude bojovat o medaile. Turnaj se bude konat v tradičním termínu od 26. prosince do 5. ledna.