Pastrňák jede na Wimbledon. Jako fyzioterapeut Plíškové! Připravil jsem jí doping, hlásí

Stal se teprve sedmým hokejistou, kterému se podařilo obhájit triumf ve Zlaté hokejce pro nejlepšího českého hokejistu sezóny. Dvaadvacetiletý útočník Bostonu David Pastrňák ale nenosí v hlavě, že by jednou rád zaútočil na s dvanácti vítězstvími rekordmana ankety Jaromíra Jágra. Místo toho už začíná přemýšlet o přípravě na nový ročník, kterou si zpestří návštěvou tenisového Wimbledonu. Jako fyzioterapeut Kristýny Plíškové!

Co s vámi dělá, když si uvědomíte, že jste podruhé za sebou nejlepším hokejistou České republiky?

Hokej nehraju pro individuální ocenění, ale protože mě hrozně baví. Na druhou stranu si Zlaté hokejky moc vážím. Ani jsem nevěděl, kolika hráčům velkých jmen se obhajoba nepodařila. Je pro mě obrovská čest, že mně se to povedlo.

V čem je současný David Pastrňák lepší než ten před rokem?

Mám víc zkušeností, které jsou v hokeji obrovskou pomocí. Čím jich máte více, tím líp se chováte v důležitých situacích. Vím ale, že pořád mám spoustu mezer, na kterých musím pracovat, což nepůjde ze dne na den.

Troufáte si, že byste za rok zkompletoval zlatý hattrick? Dosud se to povedlo jen Jaromírovi Jágrovi, který dokázal anketu vyhrát dokonce čtyřikrát za sebou...

To je dlouhá cesta, nejdůležitější je zdraví. Kdybych neodehrál všech 82 zápasů základní části, nemohl bych být tak produktivní.

Jágr je s dvanácti triumfy rekordmanem ankety. Dokážete si představit, že byste ho jednou mohl dorovnat, nebo dokonce překonat?

Popravdě na tohle vůbec nemyslím. Hokej je kolektivní sport a pro mě je ze všeho nejdůležitější, abychom udělali týmový úspěch.

To znamená?

Začal bych Stanley Cupem, pak bych chtěl vyhrát mistrovství světa, olympiádu a Světový pohár. To by asi stačilo (směje se).

Dokážete najít nejsilnější zážitek z minulé sezóny?

Stoprocentně jím byl rozhodující sedmý zápas prvního kola play off proti Torontu. Přijela na něj máma i brácha a den před zápasem jsem s nimi ani nemohl bavit, jak jsem byl nervózní. Takovou situaci jsem zažil vůbec poprvé, ani jsem nemohl spát, jak jsem se bál, že nám sezóna skončí. Když jsme pak dostali první gól, myslel jsem, že se zhroutí svět. I když vím, že je hokej jenom hra. Ani se nedá popsat, jak velký kámen ze srdce mi spadl, když jsme vyhráli a přes Toronto postoupili.

Jenže v dalším kole Stanley Cupu jste s Tampou Bay vypadli a náladu jste si nespravil ani na MS, kde jste vypadli ve čtvrtfinále s USA. Měl jste od té doby na hokej pomyšlení?

Vůbec, poslední čtyři týdny jsem na něj nemyslel. Teď už jsem ale v posledním týdnu volna a musím se začít chystat na novou sezónu. Chce se mi brečet, když si představím, jak budu muset být v létě v posilovně. Letní příprava fakt není moje oblíbená, vždycky ji ale nějak propojím s tenisem a fotbalem, abych si ji zpestřil.

Co na letní dřině nesnášíte nejvíc?

Úplně všechno, celý červenec a srpen! Ale nejhorší je posilovna, která mě fakt nebaví. To pak vždycky dokážu být nepříjemný. Vím ale, že bez tvrdé práce by to nešlo.

V červenci si ale odskočíte na tenisový Wimbledon...

Tenis sleduju odmalička, v televizi u nás doma běžel pořád. Navíc Wimbledon je můj nejoblíbenější turnaj a vždycky jsem se na něj chtěl jet podívat. Tím, že můj nejlepší kamarád (hokejista Dominik Volek) randí s Kristýnou Plíškovou, mi to umožnil.

Jaksi jste zapomněl dodat, že na slavný Wimbledon nepojedete jako pouhý divák...

Půjdu si i zatrénovat, když Tinda (Kristýna Plíšková) nebude potřebovat fyzioterapeuta...

Právě. Na Wimbledonu budete oficiálně vedený jako fyzioterapeut Kristýny Plíškové, abyste se dostal i do míst běžným divákům zapovězeným. Nezačal už jste pro jistotu absolvovat fyzioterapeutické kurzy, kdyby Kristýna vaši pomoc opravdu potřebovala?

Připravil jsem si doping, po kterém se nikdo nezraní. Tak ho Kristýně hodím, aby se jí nic nestalo a já nemusel nic dělat (znovu se směje). Samozřejmě si dělám srandu, jde jen o to, abych se díky akreditaci na turnaj dostal do tamní posilovny a mohl v ní trénovat.