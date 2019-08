Fanatik se vrací do Slavie. Zapíše se jeho styl do paměti fanoušků?

Trenér fanatik, kterému dal charisma herec Jiří Langmajer, opět rozjedete svoji show. Fanoušci se mohou těšit na osm dílů druhé série. „Abych pravdu řekl, druhá série se mi líbí ještě víc než ta první. Mohu slíbit, že opět nebude nouze o hlášky, které by se mohly zapsat divákům do paměti," pochvaluje si námět šéf hrané tvorby Daniel Strejc.

Hrouzek se potom, co si získal srdce hráčů i lidí z Havířova, vrací do Slavie. Má ji zachránit v druhé nejvyšší soutěži, a to i přesto, že musel v minulosti z klubu za podivných okolností odejít. Ukazuje se, že za návratem do Slavie stojí ještě větší hokejový šílenec a autorita.

Trenér Hrouzek se vrací! Blíží se druhá série seriálu Lajna

Stream.cz

V seriálu se představí známá jména. Mimo Jiřího Langmajera také Stanislav Šárský, Hana Vagnerová, Václav Neužil, Michal Suchánek, Tereza Vilišová, Tomáš Dastlík, Igor Bareš, Patrik Děrgel, Norbert Lichý a Zdeněk Piškula.

V první řadě seriálu se olympijský vítěz z Nagana a bývalý hráč NHL rozešel se svým klubem HC Slavia Praha. Rozhodl se odejít z Prahy a začít znovu na místě, kde by ho asi nikdo nečekal... V Havířově! Teď se vrací do Prahy, bude excelovat?



Na nové díly seriálu Lajna se diváci mohou těšit od 24. září na Televiziseznam.cz.