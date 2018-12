Chceme medaili. Jakoukoliv! hlásí Zadina před MS dvacítek. Proč bude pod větším tlakem?

Zranění ze sobotního zápasu v Milwaukee, kvůli kterému vynechal nadcházející duel AHL jeho Grand Rapids proti Rockfordu, by nemělo být vážnějšího charakteru, takže český hokejista Filip Zadina by neměl přijít o juniorský šampionát konaný na přelomu roku v Kanadě. A devatenáctiletý útočník si neklade malé cíle - rád by ukončil český medailový půst z MS dvacítek, který trvá už od bronzu z roku 2005.

„Naším cílem je získat medaili. Jakoukoliv. Chceme se dostat do semifinále, vyhrát ho a zahrát si finále. To by bylo úžasné. Chceme hrát dobrý hokej a snad uděláme i dobrý výsledek," přeje si Zadina, který zažil už poslední MS dvacetiletých hokejistů v Buffalu.

Na něm Češi dokráčeli do semifinále, v něm ale utržili debakl od Kanady a další pak přišel v zápase o bronz s USA. Zadina se na šampionátu dělil se sedmi góly o druhé místo mezi střelci a byl zvolen i do All Star týmu turnaje.

Hokejový útočník Filip Zadina.

Právo/Vlastimil Vacek

„Hrál jsem dobře, dal i několik gólů. Ten turnaj se mi opravdu povedl. Uvědomuju si ale, že právě proto, že mi loni mistrovství vyšlo, teď budu pod větším tlakem. Musím na své výkony navázat," nezříká se pardubický odchovanec v rozhovoru pro server eprinkside.com role tahouna českého týmu.

„Jsem nadšený a těším se, že budu moct reprezentovat svou zemi. Beru jako výzvu být v národním týmu poprvé v roli lídra. Chci klukům pomoct, ale budou tam i další vůdci, třeba Martin Nečas, což je pro nás jedině dobře," zmiňuje Zadina stejně starého útočníka, který působí na farmě Caroliny a českou dvacítku by měl na šampionátu posílit, stejně jako Martin Kaut z rezervního týmu Colorada.

GM Detroitu Ken Holland o Filipu Zadinovi: Šampionát dvacítek je velká scéna a pro Filipa příležitost. V Grand Rapids si zvyká na hru s hráči, kterým je mezi pětadvaceti a třiceti, a teď půjde zpátky k juniorům, kde převezme roli lídra. Na minulém mistrovství byl skvělý. Teď se vrací o rok starší a už jako klíčový hráč Čechů.

Zadina, jehož si jako šestého v celkovém pořadí vybral v letošním draftu NHL Detroit, se zatím premiéry v nejslavnější hokejové soutěže světa nedočkal. Rudá křídla ho před sezonou poslala na farmu do Grand Rapids, aby po minulém ročníku stráveném v Halifaxu v juniorské QMJHL přivykl seniorskému hokeji.

„Všechno je rychlejší a navíc těžší, protože hrajete proti dospělým chlapům, kteří jsou silnější. Nedělá mi to ale problémy, jsem dost silný na to, abych tam hrál a podle mě se mi daří," soudí Zadina, jenž ve 26 zápasech za Grand Rapids vstřelil osm gólů a přidal devět asistencí.

„Zezačátku to pro tým ani pro mě nebylo snadné, ale s každým zápasem se cítím jistěji. Myslím, že teď hraju opravdu dobře. Daří se mi a hraju přesně tak, jak chci. Jsem silný na puku a vytvářím spoluhráčům šance," libuje si Zadina.

Filip Zadina na tréninku české hokejové reprezentace při přípravě na letošní seniorské MS v hokeji v Dánsku.

Právo/Vlastimil Vacek

V Grand Rapids si už zvykl, že bydlí sám a musí se o sebe postarat. „Není to takový problém. Mamka za mnou byla v listopadu a pomohla mi. V únoru zase přijede táta. Dokážu si něco malého uvařit, někdy jdu s klukama ven na oběd nebo večeři. Máma mě naučila, jak si upéct kuře a další věci. Zvládám to dobře," říká Zadina.

Hodně mu pomáhá i obránce Filip Hronek, který v sezoně pendluje mezi prvním týmem Detroitu a farmou v Grand Rapids. „Znám ho dobře, protože je z Hradce Králové. Navíc jsme doma proti sobě nastupovali v juniorské extralize. Jeho přítomnost mi spoustu věcí usnadňuje," děkuje Zadina svému krajanovi.