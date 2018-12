Koho sledovat na MS dvacítek? Kanadská stanice zahrnula českého útočníka do prestižního seznamu

Jedním z důvodů, proč Kanaďané milují hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let, je nejen možnost fandit svému týmu, ale také prohlédnout si nejtalentovanější borce z cizích zemí. Tak vysvětlují moderátoři kanadské televizní stanice TSN svou motivaci, proč sestavili žebříček nekanadských hokejistů, které stojí za to sledovat během turnaje. Do výběru se dostal také Filip Zadina z české reprezentace.