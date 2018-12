Český tým zřejmě nasadí nejvyššího útočníka na MS dvacítek

Hokejový portál Elite Prospects i pro letošní šampionát hráčů do 20 let zveřejnil statistické zajímavosti o účastnících turnaje. Z pohledu českých příznivců můžeme vypíchnout například Jáchyma Kondelíka. Útočník Connecticutské univerzity draftovaný Nashvillem by s výškou 197 centimetrů měl být nejvyšším forvardem na turnaji.