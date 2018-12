Na Rusy nestačila, ale před Kanadou dvacítka hlásí: Dokážeme porazit každého

Navzdory prohře trenér Václav Varaďa ocenil českou hru, omluvu pro inkasované góly ale nehledal

„Výsledek je pro nás trpký, ale v některých fázích utkání jsme hráli velmi dobře a vytvářeli si příležitosti. Paradoxně nám ublížily naše přesilové hry. Je to špatně a do dalšího průběhu turnaje se to musí změnit. Jsou tam natolik zkušení hráči, aby k tomu nedocházelo," řek šéf české střídačky.

„Musíme se taky víc tlačit do branky, chodit si tam pro odražené puky a clonit brankáři. Utkání se jinak muselo divákům líbit, bylo to nahoru dolů. S Rusy je to vždycky speciální, dnes o gól vyhráli, ale třeba se ještě potkáme v rámci turnaje a bude to jiný zápas," naznačil Varaďa možný střet ve vyřazovací části.

Dokážeme porazit každého, zní z týmu

Téměř 20 minut v zápase odehrál Filip Zadina. Hokejista, který po letošním draftu NHL (6. místo) usiluje o místo v Detroitu, brankáře Kočetkova čtyřikrát střelecky ohrozil, ani jeden z jeho pokusů se však neujal.

„Zápas jsme si prohráli sami. V přesilovkách nemůžeme dostávat góly, máme je od toho, abychom je dávali. Potom jsme se ale zvedli a makali, jenže puky nám teď nechodí a je to strašně frustrující," smutnil devatenáctiletý útočník

If it counts, it counts 😳 David Kvasnicka's shot flies way high, hits Jachym Kondelik in the chin, and bounces up and in for a Czech goal!#WorldJuniors pic.twitter.com/1ViZwOrsdj — TSN (@TSN_Sports) 29. prosince 2018

Jediným českým střelcem byl Jáchym Kondelík, který navíc puk dostal do branky poněkud kuriózním způsobem. „Gól jsem dal bradou, puk se mi odrazil od ramene do brady a pak spadl do brány. V našich přesilovkách jsme udělali chyby z přemíry snahy, nesmí se nám to stávat znova," zdůraznil Kondelík.

„Jinak si myslím, že jsme odehráli skvělý zápas. Přehráli jsme Rusko, které je považováno za jeden z top týmů, zatímco nás trochu podceňují. Patříme ke špičce a dokážeme porazit každého, teď se všichni strašně těšíme na zápas s Kanadou," dodal 201 centimetrů vysoký forvard. Podobně odhodlaný byl směrem k utkání s jedním z nejsilnějších týmů turnaje a posledním juniorským mistrům světa i Zadina.

„Sebereme se a proti Kanadě uděláme co nejlepší výsledek. Jsou to normální hráči jako my a víme, že umíme hrát dobře,"

Utkání Kanada - ČR sledujte v noci ze soboty na neděli v 02:00 SEČ v online přenosu na Sport.cz.

MS hokej do 20 let: program, online přenosy, tabulky