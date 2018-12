Švýcarský poprask! Dva nájezdy za sebou. Už jste to někdy viděli?

Už tak to byl zápas plný emocí, mnoha gólů a skvělého hokeje nahoru-dolů. Tenhle moment však zápasu na světovém šampionátu hokejistů do dvaceti let dává ještě speciálnější punc. Hokejisté z pod alpských vrcholků totiž jeli dvě trestná střílení za sebou. Ani jedno nedali, nevyužili ani následné pětiminutové vyloučení Rusů a pykali, úplně se složili a prohráli 4:7

Švýcarský útočník Marco Lehmann naráží do ruského brankáře Tarasova, krátce poté následovala dvě trestná střílení Švýcarů za sebou za dvojitý faul v zápase s Ruskem na MS do 20 let. Darryl Dyck, ČTK/AP