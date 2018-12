HOKEJ ON-LINE: Další využitá přesilovka! Češi zvyšují v boji o čtvrtfinále MS s Dánskem náskok

Žádný klid a jistota, předchozí tři zápasy určily jinak. Česká hokejová reprezentace do dvaceti let bojuje o postup do čtvrtfinále MS v Kanadě v posledním utkání ve skupině s Dánskem (stav je zatím 3:0). Jistotu play off jí dá zisk minimálně jednoho bodu. Utkání můžete sledovat v podrobné on-line reportáži na Sport.cz. Přímý přenos vysílá ČT Sport.