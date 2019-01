Je rozhodnuto. Zraněný český obránce na MS dvacítek skončil

Český obránce Michael Gaspar na mistrovství světa hokejistů do 20 let ve Vancouveru a Victorii dohrál kvůli pohmožděnému hrudníku a pánvi. Devatenáctiletý hráč Hradce Králové, který nastupuje v prvoligových Litoměřicích, se v pondělním závěrečném utkání skupiny A proti Dánsku (4:0) zranil v úvodní minutě závěrečné třetiny po nárazu do tyče vlastní branky. Ledovou plochu opustil na nosítkách.

Český hokejista Michael Gaspar opouští led na nosítkách po zranění během duelu s Dánskem na MS do 20 let.

"Michael má pohmožděnou oblast levého hrudníku a pánve," řekl lékař českého týmu Miroslav Budoš serveru hokej.cz. "V tuto chvíli je těžké odhadnout přesnou dobu léčení. Ale je předpoklad, že léčba takových poranění hrudníku by neměla přesáhnout jeden měsíc. Aktuálně mohu s jistotou říct, že Michael už do zbytku turnaje nezasáhne," uvedl Budoš.

Gaspar zůstal po zranění chvíli nehybně ležet na ledě, z nosítek dal ale zdviženým palcem pravé ruky vědět, že jeho stav není vážný. Hned ale zamířil sanitkou na vyšetření. "Ve chvíli, kdy jsme přijeli do General Hospital ve Vancouveru, se nás hned ujali na místní pohotovosti a provedli všechna potřebná vyšetření, jako jsou ultrazvuk a CT sken," dodal Budoš.

Kouč Václav Varaďa tak má před čtvrtfinále se Spojenými státy americkými k dispozici jen šest obránců. "Horší by bylo, kdybychom jich měli jenom pět. Nebo čtyři. Pro kluky jde o obrovskou šanci. A to, že nás vzadu bude šest, vezmeme jako fakt. Pokud by vypadl ještě jeden bek, dáme do obrany některého útočníka. Pro nás je to ale citelné oslabení, Michael měl skvělý turnaj," uvedl Varaďa.