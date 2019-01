Co ukázalo hokejové MS dvacítek? Montreal umí draftovat, ale zářili i přehlížení

Hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let hrané v Kanadě je za námi. Titul slaví Finové, kteří ve finále zdolali Američany 3:2 gólem v závěru zápasu. Bronz berou Rusové na úkor senzačních Švýcarů. Zejména pro severoamerické fanoušky i profesionály pracující v hokejovém prostředí je vždy zajímavé sledovat hráče v souvislosti s jejich angažmá v NHL. Co jim právě skončený šampionát prozradil?