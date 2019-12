MS hokej U20

Obavy lékařů se potvrdily, přišla ta nejhorší možná zpráva. Česká hokejová reprezentace na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Ostravě skutečně přišla o jednoho z klíčových útočníků Jakuba Lauka. Magnetická rezonance potvrdila, že po střetu s ruským protihráčem utrpěl poranění postranních vazů v koleni a do turnaje už nezasáhne.

„Vyšetření v nemocnici bohužel prokázalo prvotní odhad. Další účast Lauka na šampionátu je vyloučena," oznámil po poledním tréninku český kouč Václav Varaďa. „Teď se řeší jeho cesta zpět do USA, kde se podrobí další léčbě. My bychom byli rádi, kdyby tady s námi zůstal, možná i on by o to stál, ale čerstvý požadavek Bruins je jasný," dodal trenér.

Boston, který má s Laukem nováčkovskou smlouvu a nechává ho hrát zatím na farmě v Providence, požaduje, aby se hráč vrátil co nejdříve do zámoří. „Chtějí provést další vyšetření," přiblížil Varaďa.

Útočník, který v dějišti turnaje ve čtvrtek večer kulhal o berlích, měl hodně smutný pohled. „Je to šílené, ale i takové věci hokejový život přináší," hlesl smutně Lauko, jenž byl v zápase s Ruskem na ledě pouhých šest vteřin, když si hned při svém prvním střídaní zranil.

„Kuba je toho děsně zklamaný, i pro nás je to nepříjemnost. Vidím na mužstvu, jak to i ostatní kluky mrzí. Zranil se nám důležitý hráč, ale turnaj tím nekončí a věřím, že i taková skutečnost třeba ještě víc stmelí mužstvo," vykládal Varaďa. Rozhodčí přitom celou záležitost neposoudili jako faul, byť český hráč ztratil stabilitu poté, co ho jemně podkopl Sokolov.

Vzápětí do něj ještě zpříma vletěl Voronkov, jenž na padajícího Lauka dosedl plnou vahou. „Od něj to byl zcela úmyslný střet. Hrál mu ostře do těla a myslím, že by se možná pískal faul, kdyby náš hráč předtím neztratil rovnováhu. Ale sudí to posoudili, že všechno bylo v rámci pravidel, tak už to asi nechme být," naznačil Varaďa.

Na českou soupisku lze ještě dopsat dva hokejisty do pole. Na šanci čekají útočníci Vojtěch Střondala a Karel Plášek. „Ještě o tom budeme přemýšlet, koho doplníme do sestavy," řekl Varaďa, jenž se bude v sobotu snažit proti Německu mít k dispozici zase čtyři kompletní útoky. „Radost z perfektního vstupu do turnaje skončila ještě dřív než před půlnocí. Němci budou dobře bruslit, houževnatý soupeř. Sice budou mít v nohách páteční večerní zápas s Amerikou, ale možná budou zase víc rozehraní."

