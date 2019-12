Přízrak hrozby českého boje o záchranu na MS do 20 let se znovu vynořil. Co mladí hokejisté získali senzační úvodní výhrou nad Ruskem, o to v sobotu odpoledne přišli, když podlehli Německu 3:4. Reprezentanti si tím zadělali na pořádný malér. Poslední dva dny roku 2019 je v Ostravě čeká zámořský dvojboj s USA a Kanadou a pokud z něj vyjdou bodově naprázdno, tak nemusí vůbec hrát čtvrtfinále.