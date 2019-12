Druhým soupeřem české hokejové reprezentace do 20 let na mistrovství světa v Ostravě budou dnes Němci a výhra posune svěřence trenéra Václava Varadi do čtvrtfinále. Mladí čeští hráči ve čtvrtek nečekaně porazili favorizované Rusko, proti nováčkovi elitní skupiny budou naopak favority oni. Utkání sledujte od 15:00 na Sport.cz online.