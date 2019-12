MS hokej U20

Asistoval u tří ze čtyř českých gólů v ruské síti, ale osobní produktivitu útočník Michal Teplý neřeší. Spíše ho těší skvělý vstup reprezentační hokejové dvacítky do MS na domácím ledě. „Zvládli jsme to i díky skvělé divácké kulise, ale naše radost směla trvat jen do čtvrteční půlnoci. Teď už myslíme jen na Němce, potřebujeme uspět i v sobotním zápase,“ říká odchovanec Havlíčkova Brodu.