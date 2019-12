MS hokej U20

Při nedělním dobrovolném tréninku na hokejovém MS do 20 let zůstal gólman Lukáš Dostál v posilovně, na led vyjeli zbývající dva strážci branky a šestnáct hráčů do pole. Brankářská jednička chce před soubojem se zámořskými giganty zůstat soustředěna a dobře ví, že další výsledky zamotaly ostravskou skupinu B natolik, že pro Česko je nutné vzít nějaké body Američanům nebo Kanaďanům. Jinak asi bude muset hrát od čtvrtka play out o udržení s Kazachstánem.