MS hokej U20

Náhradník se své role zhostil skvěle. Když nemoc složila gólmana Dostála, musel se do branky českých hokejistů postavit poprvé na ostravském MS do 20 let Lukáš Pařík. Předvedl se proti USA parádně, pochytal celkem 39 střel a měl lví podíl na tom, že domácí ze třetího vystoupení na šampionátu neodešli úplně s prázdnou, i když padli 3:4 v prodloužení.