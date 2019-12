MS hokej U20

Když se domácí tým dostane mezi osmi nejlepších, bude boj o záchranu čekat na poraženého z dnešního odpoledního duelu Rusko-Německo. Ohrozit český postup už může jedině ruské vítězství v prodloužení. Pak by mladí reprezentanti museli uhrát alespoň bod s Kanadou (dnes 19.00 h, ČT sport), aby se vyhnuli play out proti Kazachstánu.

Český tým musel proti USA hrát na šest obránců a po odstoupení zraněného Jeníka točil pouze deset útočníků. „To se stává. Bereme to tak, jak to je. Nakonec vyrovnávací gól dal Čajka, který jinak přesilovku nehrál. Byla tam spousta věcí, které se mi líbily a rád bych, abychom na ně navázali proti Kanadě," mínil Varaďa, jenž si cenil výkonu proti Američanům.

„Kluci zahráli na maximum, nechali tam úplně všechno a bojovali o výsledek. Potvrdili si a snad pochopili, že tým je důležitější než to, co mají napsáno na zádech. Pochválil jsem je za výkon a věřím, že si z toho vezmou jen to nejlepší. Mohli jít z ledu se vztyčenou hlavou a s bodem, který je pro nás velmi dobrým vkladem do posledního zápasu," prohlásil Varaďa.

Ocenil náhradního brankáře Lukáše Paříka, potažmo celý tým. „Gólman podržel naše barvy. Myslím, že celé mužstvo šlo společnou cestu a na našem výkonu to bylo vidět, tohle mi minule proti Německu chybělo," dodal český kouč.

Hodně emocí při zápase s USA vyvolala situace ve 47. minutě, kdy českému týmu rozhodčí neuznali Kubíčkův gól kvůli Pavlově nedovolenému bránění brankáři Knightovi. „Kluci se ale nedali nepřízni osudu odradit," těšilo Varaďu, jenž ve snaze změnit verdikt rozhodčích sáhl dokonce k trenérské výzvě. „Měli jsme informace od našeho videokouče, že tam byl minimální kontakt na hraně brankoviště. Osobně si myslím takové góly by měly platit," řekl.

Varaďa se pokusil změnit názor rozhodčích i proto, aby týmu dokázal, že je s ním na jedné lodi. „Občas se to dělá, že trenér ve správný čas malinko zatlačí. Chtěl jsem, aby na to sudí koukli ještě jednou a my získali pár minut na seskupení přesilovky. Kluci se zdravě naštvali a početní výhodu po solidním tlaku využili," připomněl Čajkovo vyrovnání na 3:3.