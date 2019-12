MS hokej U20

Pro realizační tým dvacítky to bylo několik dní velké dilema, zda poslední volné místo obsadit sedmým obráncem nebo čtrnáctým útočníkem. S ohledem na zdravotní potíže Lauka, Jeníka a Šíra ale nakonec padla volba na útočníka, takže v úterý ráno na soupisku zařadili Vojtěcha Střondalu z Litoměřic. Hráč, který před dvěma týdny oslavil 19. narozeniny, nastoupí už dnes večer proti Kanadě.

Český tým právě kvůli marodce mezi útočníky musí jít do rizika, že odehraje celý turnaj na šest obránců. Smůlu mají dva beci, kteří čekali na příležitost. Na MS do 20 let si už nikdy nezahraje Ivan Lytvynov, naopak Jan Mlčák, který je ročník narození 2001, může mít ještě šanci objevit se na příštím šampionátu v kanadském Edmontonu.

Nad startem Šíra ve večerním souboji s Kanadou visí otazník, další dva marodi jsou definitivně ze hry. Pro Lauka skončil kvůli nataženým postranním vazům šampionát hned první den, Jeník nedohrál také kvůli kolenu pondělním utkání proti USA a do dění na turnaji už rovněž nezasáhne. „Padli nám dva důležití útočníci, proto jsme se rozhodli dopsat Vojtu," řekl asistent trenéra Patrik Eliáš

Při rozbruslení už byl na ledě i gólman Dostál, který kvůli nemoci nemohl zasáhnout do duelu s Američany. „Už se cítí lépe, ale není to na to, aby šel dnes do zápasu. Lukáš Pařík odchytal těžký zápas s USA skvěle a dostane šanci i proti Kanadě," prozradil Eliáš.